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Правительство Беларуси страшно удивилось, что зарплата изменяется по сезону

25.10.2018 17:31 — Разное | Партизан  
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Каждый месяц свежий состав Совмина открывает для себя что-то новое. На этот раз «новым» оказалась сезонная динамика зарплат белорусов.

По оценке Белстата, средняя начисленная зарплата по стране составила 963,6 BYN. По сравнению с августом зарплата уменьшилась на 2,4%, пишет banki24.by

Сокращение зарплат в сентябре по сравнению с августом — обычное явление для Беларуси. После окончания гиперинфляции 2011—2012 гг. сентябрьское падение зарплат происходило постоянно. 

Однако в правительстве оказались не на шутку встревожены зарплатными данными по сентябрю. Дело в том, что по какой-то причине Совмин заложил в свои планы рост зарплат в сентябре до 1 000 BYN. 

16 октября об ожидаемом росте зарплат премьер Сергей Румас лично доложил главе государства. Более того, по логике правительства, после достижения средней зарплаты в 1 000 BYN заработки белорусов должны были закрепиться на этой отметке и больше не падать! 

Очень хотелось бы увидеть расчеты Совмина по зарплате и людей, которые их составляли. Ибо то, что озвучил Румас, серьезно противоречит экономической логике. 

Когда белорусская экономика работает без существенных перекосов, динамика зарплат в стране подчиняется характерным сезонным колебаниям. Статистика последнего десятилетия говорит, что зарплаты не могут расти в сентябре, если их искусственно не накачивают или в Беларуси не бушует огромная инфляция. 

Другими словами, постоянный рост зарплаты с сентября по декабрь отнюдь не является свидетельством здорового состояния экономики, а ровно наоборот. Накачка зарплат в 2010 году образовала огромный гнойник, который прорвало в 2011-ом в виде кратной девальвации белорусского рубля. 

В 2012 году потребительские цены по инерции догоняли курс доллара, инфляция была чудовищной. В той ситуации зарплаты номинально росли каждый месяц. 

В связи с этим непонятно, чего хотели добиться в белорусском Совмине. Даже в сентябре 2017 года, перед гигантским ростом зарплат к новому году, средняя зарплата падала по отношению к августу.

Текущий год по динамике зарплат белорусов больше напоминает 2016-ый. Тогда заработки в сентябре упали почти на тот же процент, что и сейчас (на 2,3%). 

Если бы средняя зарплата по желанию Румаса все-таки достигла 1 000 BYN, это значило бы переход к увеличению доходов по модели 2017 года, с резким скачком в четвертом квартале. 

В прошлом году безудержное рвение правительства Кобякова закончилось тем, что Нацбанк 3 месяца подряд не мог купить валюту для поддержания ЗВР. Равновесие на валютном рынке удалось восстановить с огромным трудом. И не в последнюю очередь благодаря тому, что чиновники одумались и прекратили зарплатную накачку. 

Сентябрьская девальвация белорусского рубля привела к тому, что в начале осени Нацбанк опять оказался отрезан от покупки валюты на бирже. Казалось бы, для Совмина самое время помочь НБРБ бороться с инфляционными ожиданиями и не раздувать спрос населения на валюту за счет неестественного поднятия зарплат. Но похоже, что в «либеральном» Совете министров намерены заняться вещами в духе прошлых составов правительства. 

По мнению Румаса, «целевая задача по средней зарплате является приоритетной». С подачи премьера «возвращение на динамику роста зарплаты» вынесено на заседание президиума Совмина. 

Чем заканчивались попытки чиновников спорить с объективными экономическими законами, вы все прекрасно помните. И эти воспоминания крайне болезненны для большинства белорусов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Каждый месяц свежий состав Совмина открывает для себя что-то новое. На этот раз «новым» оказалась сезонная динамика зарплат белорусов.
 
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