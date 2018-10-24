Правительство Беларуси страшно удивилось, что зарплата изменяется по сезону

banki24.by По оценке Белстата, средняя начисленная зарплата по стране составила 963,6 BYN. По сравнению с августом зарплата уменьшилась на 2,4%, пишет





Сокращение зарплат в сентябре по сравнению с августом — обычное явление для Беларуси. После окончания гиперинфляции 2011—2012 гг. сентябрьское падение зарплат происходило постоянно.





Однако в правительстве оказались не на шутку встревожены зарплатными данными по сентябрю. Дело в том, что по какой-то причине Совмин заложил в свои планы рост зарплат в сентябре до 1 000 BYN.





16 октября об ожидаемом росте зарплат премьер Сергей Румас лично доложил главе государства. Более того, по логике правительства, после достижения средней зарплаты в 1 000 BYN заработки белорусов должны были закрепиться на этой отметке и больше не падать!





Очень хотелось бы увидеть расчеты Совмина по зарплате и людей, которые их составляли. Ибо то, что озвучил Румас, серьезно противоречит экономической логике.





Когда белорусская экономика работает без существенных перекосов, динамика зарплат в стране подчиняется характерным сезонным колебаниям. Статистика последнего десятилетия говорит, что зарплаты не могут расти в сентябре, если их искусственно не накачивают или в Беларуси не бушует огромная инфляция.





Другими словами, постоянный рост зарплаты с сентября по декабрь отнюдь не является свидетельством здорового состояния экономики, а ровно наоборот. Накачка зарплат в 2010 году образовала огромный гнойник, который прорвало в 2011-ом в виде кратной девальвации белорусского рубля.





В 2012 году потребительские цены по инерции догоняли курс доллара, инфляция была чудовищной. В той ситуации зарплаты номинально росли каждый месяц.





В связи с этим непонятно, чего хотели добиться в белорусском Совмине. Даже в сентябре 2017 года, перед гигантским ростом зарплат к новому году, средняя зарплата падала по отношению к августу.





Текущий год по динамике зарплат белорусов больше напоминает 2016-ый. Тогда заработки в сентябре упали почти на тот же процент, что и сейчас (на 2,3%).





Если бы средняя зарплата по желанию Румаса все-таки достигла 1 000 BYN, это значило бы переход к увеличению доходов по модели 2017 года, с резким скачком в четвертом квартале.





В прошлом году безудержное рвение правительства Кобякова закончилось тем, что Нацбанк 3 месяца подряд не мог купить валюту для поддержания ЗВР. Равновесие на валютном рынке удалось восстановить с огромным трудом. И не в последнюю очередь благодаря тому, что чиновники одумались и прекратили зарплатную накачку.





Сентябрьская девальвация белорусского рубля привела к тому, что в начале осени Нацбанк опять оказался отрезан от покупки валюты на бирже. Казалось бы, для Совмина самое время помочь НБРБ бороться с инфляционными ожиданиями и не раздувать спрос населения на валюту за счет неестественного поднятия зарплат. Но похоже, что в «либеральном» Совете министров намерены заняться вещами в духе прошлых составов правительства.





По мнению Румаса, «целевая задача по средней зарплате является приоритетной». С подачи премьера «возвращение на динамику роста зарплаты» вынесено на заседание президиума Совмина.





Чем заканчивались попытки чиновников спорить с объективными экономическими законами, вы все прекрасно помните. И эти воспоминания крайне болезненны для большинства белорусов.