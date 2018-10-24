Футбольная сборная Беларуси в рейтинге FIFA поднялась на 78-е место

"Еврорадио" . Дружина Игоря Криушенко поднялась на две ступеньки и теперь занимает 78-е место. В октябре белорусская сборная обыграла Люксембург (1:0) и сыграла вничью с Молдовой (0:0). 15 ноября она сыграет в Лиге наций в гостях с Люксембургом, передает





Единоличным лидером рейтинга стала сборная Бельгия. Франция, которая лидировала вместе с ней, теперь имеет меньше очков и занимает вторую строчку.