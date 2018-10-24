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Футбольная сборная Беларуси в рейтинге FIFA поднялась на 78-е место
Футбольная сборная Беларуси улучшила свое положение в рейтинге FIFA. Его обновленная версия появилась 25 октября.
Дружина Игоря Криушенко поднялась на две ступеньки и теперь занимает 78-е место. В октябре белорусская сборная обыграла Люксембург (1:0) и сыграла вничью с Молдовой (0:0). 15 ноября она сыграет в Лиге наций в гостях с Люксембургом, передает
Единоличным лидером рейтинга стала сборная Бельгия. Франция, которая лидировала вместе с ней, теперь имеет меньше очков и занимает вторую строчку.
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Футбольная сборная Беларуси улучшила свое положение в рейтинге FIFA. Его обновленная версия появилась 25 октября.
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