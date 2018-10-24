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Дожди с мокрым снегом и ветер — Белгидромет о погоде в выходные

25.10.2018 16:54 — Разное | Партизан  
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«В предстоящие выходные дни ожидается по-осеннему неустойчивая погода с температурным фоном, близким к климатической норме», — сказали в Белгидромете.

В субботу, 27 октября, очередные атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку с мокрым снегом. Днем дожди будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью +1…+6 градусов, днем будет от +5 по северу до +13 по югу страны.

В воскресенье, 28 октября, температура воздуха ночью составит от -2 до +5. Днем под влиянием очередного фронта, смещающегося с Карпат, местами, преимущественно по юго-западу Беларуси, пройдут кратковременные дожди, к вечеру возможен мокрый снег. Днем будет +2…+8.

В начале следующей недели атмосферный фронт, смещающийся с территории Украины, обусловит ухудшение погодных условий.


В понедельник, 29 октября, во многих районах страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки. Они будут сопровождаться порывистым ветром, ночью и утром в отдельных районах ожидается гололед. Ночью 0…+5, по северу страны понизится до 1—4 градусов ниже нуля. Днем будет +1…+8, в южных районах — до +12.



 
 
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«В предстоящие выходные дни ожидается по-осеннему неустойчивая погода с температурным фоном, близким к климатической норме», — сказали в Белгидромете.
 
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