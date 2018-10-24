Оглашен приговор водителю, который насмерть сбил 90-летнего мужчину вне перехода на проспекте

В Минске огласили приговор водителю, который сбил 90-летнего пенсионера, после чего тот умер. Обвиняемого приговорили к двум годам исправительных работ. Подробности сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мужчина ехал на авто с превышающей скоростью по проспекту Независимости в районе Уручья за МКАДом. В это время вне пешеходного перехода дорогу переходил пенсионер.

В приговоре сообщается, что водитель визуально мог распознать его как пожилого, но не стал снижать скорость или останавливаться, а продолжил ехать. Не уступив пешеходу дорогу, обвиняемый наехал на пенсионера. В результате ДТП из-за тяжких телесных повреждений 90-летний пешеход умер.

Уголовное дело 25 октября рассмотрел суд Первомайского района.

За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, водителя признали виновным на основании ч.2 ст. 317. Обвиняемому назначено наказание в виде исправительных работ на срок два года, с удержанием из заработка в доход государства 25%, но не менее одной базовой величины ежемесячно, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.