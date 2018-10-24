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Оглашен приговор водителю, который насмерть сбил 90-летнего мужчину вне перехода на проспекте
В Минске огласили приговор водителю, который сбил 90-летнего пенсионера, после чего тот умер. Обвиняемого приговорили к двум годам исправительных работ. Подробности сообщает пресс-служба
Мужчина ехал на авто с превышающей скоростью по проспекту Независимости в районе Уручья за МКАДом. В это время вне пешеходного перехода дорогу переходил пенсионер.
В приговоре сообщается, что водитель визуально мог распознать его как пожилого, но не стал снижать скорость или останавливаться, а продолжил ехать. Не уступив пешеходу дорогу, обвиняемый наехал на пенсионера. В результате ДТП из-за тяжких телесных повреждений 90-летний пешеход умер.
Уголовное дело 25 октября рассмотрел суд Первомайского района.
За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, водителя признали виновным на основании ч.2 ст. 317. Обвиняемому назначено наказание в виде исправительных работ на срок два года, с удержанием из заработка в доход государства 25%, но не менее одной базовой величины ежемесячно, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, а водитель превысил скорость.
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