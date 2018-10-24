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"Меня словно окунули в сироп из молодильных яблок". Евгений Булка пристрастился к спорту и кайфует

25.10.2018 17:55 — Разное | Tut.by  
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Телеведущий и шоумен Евгений Булка называет спорт лучшим антистрессом и неожиданно сравнивает его с бананом: «Пока не попробуешь, не узнаешь, что это». Булка по-настоящему кайфует от регулярных тренировок и общения с дочкой, которую с радостью берет на футбольные матчи. GO.TUT.BY расспросил белоруса о новой работе, отцовстве и спорте, который захватил все его время.

Новая должность и лучший антистресс

С этого года в моей трудовой книжке новая запись — ведущий специалист по коммуникациям Дирекции Вторых Европейских игр. Спорта в жизни стало намного больше. Он везде — на работе, после работы, на выходных. И я кайфую. Нет смысла объяснять, что физические нагрузки это круто. Спорт как банан. Ты можешь долго объяснять человеку, что такое банан, но он все равно не поймет, пока сам не распробует.

Я веду спецпроект Bright Team в рамках подготовки к играм. Раз в месяц презентую программные вида спорта и испытываю их на себе. Уже попробовал силы в каратэ, дзюдо, велоспорте, сквоше, боксе, гребле на байдарках и легкой атлетике. Больше всего впечатлился разноплановостью тренировки по дзюдо — вышел с нее насквозь мокрым, как из сауны. Прочувствовал даже мышцы стопы. Потом из любопытства посмотрел поединок профессиональных дзюдоистов. Он длится до броска — максимум минуты четыре. И вот подумал: «Елки-палки! Ты убиваешься каждый день ради этих мгновений, серьезно?».

Из системных тренировок в моем расписании — футбол и упражнения с собственным весом в зале. В футбол играю дважды в неделю в составе команды артистов «Арт-Старс». В июне представляли с ребятами Беларусь на чемпионате мира среди артистов в Москве. Там участвовало 16 команд — Аргентина, Польша, Казахстан, Уругвай, Россия, Великобритания… Мы заняли девятое место, зато обыграли прошлогоднего чемпиона — казахов. Этот турнир дал шанс почувствовать, что значит быть профессиональным спортсменом. Жизнь по режиму.

Спорт помогает шире мыслить и лучше соображать. Это и антистресс, и встряска после тяжелого совещания. Когда я начал регулярно заниматься, появилось ощущение, словно меня окунули в сироп из молодильных яблок. Как бы наивно это ни звучало, всем советую попробовать.

10 км на полумарафоне без подготовки и 10 тысяч шагов в день по офису

В этом году я без подготовки пробежал 10 км на Минском полумарафоне. Накануне старта было очень страшно. Знакомые отговаривали со словами: «Мало ли что, лучше не беги — ты же не тренировался». Но все же решил попробовать — и получилось. Два дня после забега был невероятно энергичным, ходил как будто под кайфом. Было ощущение: «Давайте я что-нибудь завою. Хотя бы всю Восточную Европу».

На полумарафоне не стремился что-то доказать окружающим. Забег получился честным разговором с самим собой. В течение года у меня было много встрясок, смена работы. Настал момент, когда нужно было устроить себе проверку. И я ее прошел.

Хочу обзавестись фитнес-гаджетом. Самому интересно узнать, сколько сплю и прохожу за сутки. Приложение на телефоне показывает, что иногда наматываю по офису больше 10 тысяч шагов в день. Наверное, потому что я неусидчивый. Мне проще ходить кругами и надиктовывать текст, чем печатать его на компьютере.

Какие у меня вредные привычки? Я вещи разбрасываю. Хотя это не сильно вредит моему здоровью. А абсолютный порядок вызывает у меня панику.

Я равнодушен к сладкому. Но вот от чего сложно отказаться, так это от шарлотки и морковного торта.

Футбол с дочкой и никаких запретов

Я всегда любил футбол и до сих пор с удовольствием гоняю на «Борисов-Арену» и «Динамо». Иногда смотрим матчи вместе с 4-летней дочкой. Вот вам реальная история семейного просмотра чемпионата мира. Я спрашиваю у Томы: «Доченька, ты за кого болеешь — за белых или красных?». Она отвечает: «Я за синеньких». В синем был только судья. Я ей начал объяснять, мол он не играет, он арбитр. А Тамара говорит: «Я все равно за него. У него часы на руке — я люблю таких». Конечно, рассмеялся, но был в шоке: откуда у ребенка в четыре года такие мысли?

Какой я отец? Не только биологический. Стараюсь воспитывать не ребенка, а себя, чтобы быть для Тамары примером. А еще делаю все, чтобы ее жизнь проходила максимально мягко и нетравматично. Например, если нужно рано встать, я ее потихоньку бужу, на ходу переодеваю, пока у нее еще закрыты глаза. Потом аккуратненько раскачиваю, сажу на спину и говорю: «Давай кататься». Пока она там смеется и бодрится, я делаю отжимания с утяжелителем.

Дочке ничего не запрещаю. Я избрал для себя тактику не кричать, а договариваться. Довольно рано понял, что передо мной не просто ребенок, а полноценная личность. Например, когда дочка разбрасывает игрушки, я не заставляю собирать, а спокойно говорю: «Если ты их оставила на полу, значит, они тебе не нужны. Тогда я могу их выбросить». Тома сразу улавливает логику и складывает все на место.

Сладости дочке заменяю орешками или сухофруктами. А еще отвлекаю Тому от гаджетов и всегда предлагаю альтернативу тому, что вредно. Если есть возможность, беру ее на свежий воздух или отвожу в веревочный городок — она любит где-нибудь полазить. Плюс Тома ходит на гимнастику. Я привожу ее и как примерный папа жду за дверью. А потом начинаются рассказы, хорошо было сегодня на занятии или плохо.

Эфир в пять утра и работа без выходных

Когда только пришел по распределению на телевидение, у меня был бешеный график. В пять утра приезжал на эфир, в восемь выезжал на съемку сюжетов, что обычно затягивалось до пяти вечера. С пяти до семи писал тексты для репортажей, а с восьми до 11 свободно… занимался монтажом. Так что количество моего сна зависело от того, насколько быстро я добегу домой. Вспоминаю тот ритм жизни с содроганием.

Сейчас у меня такая работа, когда приходится быть на связи круглосуточно. Не помню, когда в последний раз был полноценный выходной. Например, в воскресенье мы вместе с дочкой поехали на тренировку по боксу. Пока я занимался, Тома играла с мячиками. Мы одинаково вымотались, перекусили с ней, посмотрели мультики, и уже в девять вечера у нас был идеальный отбой.

Раньше, чтобы взбодриться, пил даже энергетики. К кофе пристрастился относительно недавно. И то, выпиваю максимум чашку в день. Сегодня меня ничто не бодрит так, как удовольствие от работы и молодой коллектив. Недавно прочитал, что стресс — штука заразная. Если с утра в стрессе находятся два человека, то к концу рабочего дня таких станет семь. А, когда ты видишь, что люди горят своим делом, а не ноют, это заряжает.

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Теги: Новости
 
 
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Телеведущий и шоумен Евгений Булка называет спорт лучшим антистрессом и сравнивает его с бананом: "Пока не попробуешь, не узнаешь, что это".
 
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