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Дожди и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 октября

25.10.2018 18:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Дожди и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 октября
Фото из открытых источников

Дожди и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 октября Дожди с мокрым снегом и ветер - Белгидромет о погоде в выходные
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по восточной части страны пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, ночью по юго-западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по востоку - от нуля до минус 2. Днем будет 4-10 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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