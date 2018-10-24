Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по востоку - от нуля до минус 2. Днем будет 4-10 градусов тепла.
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Дожди и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 октября
25.10.2018 18:09 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по востоку - от нуля до минус 2. Днем будет 4-10 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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