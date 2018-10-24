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Банкам запретят менять ставки по кредитам и депозитам в одностороннем порядке

25.10.2018 18:02 — Разное | Ежедневник  
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Банкам запретят менять ставки по кредитам и депозитам в одностороннем порядке

Белорусским банкам запрещают менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги, касающиеся кредитования. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс, которые вступают в силу с 29 октября.

Важные новшества касаются защиты интересов физических лиц. Банки не смогут сами изменять ставки процентов по кредитам и вкладам в худшую для потребителя сторону. "Банкам запрещается в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту или уменьшать ее по вкладу", – заявила заместитель начальника главного юридического управления Нацбанка Елена Орда.

Она также уточнила, что исключением в данной ситуации может стать случай, когда договором о кредитовании предусмотрена переменная процентная ставка.

Кроме того, банки не могут навязывать клиентам услуги за дополнительную плату. К примеру, предлагать определенные страховые компании. А в случае отказа клиента обязаны предоставить ему альтернативные варианты кредитования на тех же условиях.

 
 
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Белорусским банкам запрещают менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги, касающиеся кредитования. Это предусмотрено...
 
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