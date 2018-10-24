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Сотрудники музея Якуба Коласа побывали на Ганцевщине

25.10.2018 17:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Владимирович Свирид организовал встречу с представителями государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа города Минска. Они посетили Ганцевщину, которая тесно связана с судьбой и творчеством автора.
Гостями нашего района стали старшие научные сотрудники Иван Сильвестрович Дубовик и Александр Сергеевич Крижевич, заместитель директора по научной работе Ирина Михайловна Козлович. Своё путешествие они начали с города Ганцевичи, где посетили Аллею письменности и вложили цветы к памятнику Якуба Коласа, побывали в городской библиотеке и принесли в дар редкие издания книг белорусских авторов. После этого гости отправились в деревню Люсино к памятному знаку на том месте, где размещалась школа, в которой работал писатель.

Фото Влада Сулавко

Сотрудники музея Якуба Коласа побывали на Ганцевщине

Сотрудники музея Якуба Коласа побывали на Ганцевщине

Сотрудники музея Якуба Коласа побывали на Ганцевщине

Сотрудники музея Якуба Коласа побывали на Ганцевщине

 


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Теги: Минск
 
 
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Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Владимирович Свирид организовал встречу с представителями...
 
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