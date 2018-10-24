Сотрудники музея Якуба Коласа побывали на Ганцевщине

Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Владимирович Свирид организовал встречу с представителями государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа города Минска. Они посетили Ганцевщину, которая тесно связана с судьбой и творчеством автора.

Гостями нашего района стали старшие научные сотрудники Иван Сильвестрович Дубовик и Александр Сергеевич Крижевич, заместитель директора по научной работе Ирина Михайловна Козлович. Своё путешествие они начали с города Ганцевичи, где посетили Аллею письменности и вложили цветы к памятнику Якуба Коласа, побывали в городской библиотеке и принесли в дар редкие издания книг белорусских авторов. После этого гости отправились в деревню Люсино к памятному знаку на том месте, где размещалась школа, в которой работал писатель.

Фото Влада Сулавко

















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