В ответе за безопасность людей. Ход реализации требований Директивы №1 рассмотрели на заседании облисполкома

Обеспечение безопасности и здоровья граждан в быту и на производстве было, есть и будет важнейшей задачей исполнительной власти. Она находится на постоянном контроле и ежегодно рассматривается на заседании облисполкома. Эта тема еженедельно обсуждается на оперативных совещаниях в облисполкоме, итоги работы подводятся ежемесячно.





Это подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на заседании облисполкома. Его участники рассмотрели ход реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».





– Созданы многочисленные службы, задействован значительный человеческий ресурс, привлекается немало бюджетных средств. Однако анализ проведенной за 9 месяцев текущего года работы показал, что в этом направлении еще не все сделано. Особого внимания заслуживают пожилые люди, старики. Вызывает тревогу рост пожаров, гибель на них людей. Беспокоит увеличение случаев травматизма на производстве, тяжело травмированных людей, особенно в сельском хозяйстве. Чаще люди получают травмы в состоянии алкогольного опьянения. Выросло число утонувших. Зарегистрировано на 3,8 процента преступлений больше. И совсем недопустимо нахождение работников в нетрезвом виде на рабочем месте, а факты такие еще есть. Снизилось количество ДТП, однако погибло и пострадало на дорогах людей больше, чем в прошлом году. Принципиальную позицию в первую очередь должна проявить Госавтоинспекция к нарушителям, тем, кто садится за руль в пьяном виде. Недавняя трагедия в Воложинском районе с участием гродненского микроавтобуса должна нас побудить еще более пристально посмотреть на существующие проблемы, касающиеся безопасности дорожного движения. Мы в ответе за безопасное проживание людей на гродненской земле, – отметил Владимир Кравцов.

Что в области делается по реализации требований Директивы №1, рассказал первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук. В области утвержден план мероприятий по реализации Директивы №1, создана областная постоянно действующая комиссия. Иван Жук озвучил основные проблемные моменты, выявленные в текущем году и что было сделано для их исправления. Он также обозначил вопросы, на которые всем субъектам профилактики следует обратить пристальное внимание, чтобы принять действенные меры по укреплению общественной безопасности и дисциплины, снижению случаев гибели и травмирования людей.





Свои позиции по этому важному вопросу обозначили руководители основных правоохранительных и надзорных структур. Прокуратура области накануне заседания облисполкома проверила исполнение требований Директивы №1 и законодательства, направленного на профилактику правонарушений в части предупреждения пожаров и гибели на них пожилых граждан, инвалидов, обеспечения их гарантий по социальной защите.





– Результаты проверки свидетельствуют о том, что требования Директивы №1 выполняются не в полной мере, – отметил прокурор области Виктор Корзун. – Произошло на 119 пожаров больше, чем в прошлом году, погибли 34 человека. Особую обеспокоенность вызывает гибель на пожарах людей старше 60 лет. В каждом сельском Совете созданы смотровые комиссии, они работают. Но, несмотря на принимаемые меры, существенного улучшения пока не наблюдается. К сожалению, есть и примеры проявления бюрократизма.





Владимир Корзун рассказал о практике, когда районные прокуроры работают не с самими престарелыми гражданами, напоминая им о необходимости соблюдения противопожарной безопасности, а с их детьми, которые по закону обязаны заботиться о своих родителях. И это приносит результат. Прокурор области напомнил о необходимости завершить работу по оборудованию учебных заведений тревожными кнопками, в основном это касается учреждений областного центра. Председатель облисполкома потребовал установить недостающие тревожные кнопки в течение следующего месяца.





Как отмечалось на заседании облисполкома, число ДТП на дорогах области снизилось, но это не повод для самоуспокоенности. Говоря о профилактической работе, начальник УВД облисполкома Вадим Синявскийотметил, что сотрудники Госавтоинспекции провели обследования более 400 субъектов хозяйствования по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, из них почти половина – в сельском хозяйстве. Проведены почти 900 проверок состояния транспортных средств при выпуске их на линию и по возвращению в гараж. Выданы 211 предписаний для устранения недостатков в организации работы и 82 – для устранения технических неисправностей транспорта. Недостаточный контроль за допуском водителей к работе привел к тому, что сотрудники ГАИ выявили 140 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.





– Такие случаи недопустимы, должны быть ужесточены требования ко всем службам, ответственным за допуск работников к труду, – поручил председатель облисполкома.

Учитывая сложную ситуацию с пожарами в области, на заседании облисполкома обсуждалось, как ее исправить, что еще нужно сделать, чтобы избежать гибели людей в огне.

– Завершены проверки и повторные мониторинги состояния противопожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, – рассказал начальник областного управления МЧС Сергей Шпарло. – На 83 процентах обследованных объектов выявлены более 5,5 тысячи нарушений противопожарных требований. По результатам проверок и мониторингов привлечены к административной ответственности 157 руководителей и других должностных лиц. Наихудшая ситуация с обеспечением противопожарной ситуации сложилась в общежитиях строительного предприятия «Гроднооблсельстрой».





– Подход сотрудников МЧС, которые входят в состав смотровых комиссий, должен быть высокопринципиальным, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Нарушения соблюдения законодательства об охране труда выявили инспекторы областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, о чем рассказал начальник облуправления Николай Ленко. Во время 417 мониторингов выявлено более 6 тысяч нарушений. Приостановлена работа оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. В следующем году продолжатся мониторинги и выборочные проверки.





Как отметил губернатор, роль этой структуры должна быть более значимой. Инспекция должна в полной мере использовать все полномочия, которыми наделена.

– Люди гибнут и получают травмы там, где не соблюдаются незыблемые правила техники безопасности. Наша задача – не допустить, чтобы такое произошло, используя для этого как контрольные, так и профилактические меры, – подчеркнул председатель облисполкома.