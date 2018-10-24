Сегодня в Вороновском районе прошел Единый день профилактики производственного травматизма





8 человек погибли и 56 получили тяжелые травмы на производстве.

В четверг в Вороновском районе состоялся Единый день профилактики производственного травматизма. Председатель районного объединения профсоюзов Елена Ястремская и лидер районного комитета профсоюза АПК Олег Тарасов побывали в некоторых трудовых коллективах. Их целью было очередной раз напомнить землякам о том, как важно соблюдать правила техники безопасности.

По состоянию на 17 октября в организациях Гродненской области в результате несчастных случаев на производстве погибли 8 человек и 56 получили тяжелые травмы. Среди основных причин — несоблюдение должностными лицами требований законодательства и своих обязанностей по охране труда, невыполнение работниками элементарных требований безопасности и инструкций по охране труда, а также беспечность самих пострадавших или их коллег.







О некоторых роковых случаях, которые как пример привели выступающие вовремя встречи с коллективами ДРСУ-120 и КСУП совхоз «Вороновский», не раз можно было услышать по телевидению, радио, прочитать на страницах газет. Например, в мае при выполнении демонтажа бесхозного сооружения в результате обрушения стены получил смертельные травмы 48-летний директор ЧПУП «БЕЛСПЕЦТРАК». В июне при выполнении ремонтных работ из-за отсутствия технологической документации и контроля за безопасным выполнением работ, не применения предусмотренной заводом-изготовителем предохранительной стойки и неправильной установки дополнительного упора произошло падение платформы на раму прицепа, в результате чего был зажат между ними и смертельно травмирован 60-летний слесарь по ремонту автомобилей ОАО «Лида-агротехсервис». Совсем недавно, выполняя работы в поле на кормоуборочном комбайне, 48-летний тракторист-машинист КСУП имени А.Мицкевича Мостовского района для определения причин постороннего стука в барабане измельчающего аппарата, не дождавшись полной остановки вращающихся по инерции режущих ножей, просунул руку в приемное отверстие, вследствие чего лишился правой кисти. А сколько несчастных случаев на производстве происходит, если работники пренебрегают запретом о нахождении на рабочем месте в алкогольном опьянении. Такие эпизоды были и в нашем районе.







Все эти примеры должны заставить задуматься работников, ведь случайная неосторожность, беспечность, излишняя самоуверенность, невнимательность могут привести к трагедии.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.