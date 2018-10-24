Изменяются расписание и маршрут следования автобуса №22

С 29.10.2018 г. на рейсах отправлением с остановки «Газоаппарат» в 7:06, 13:01, 18:41, 19:42 автобус №22 при следовании из центра города будет осуществлять заезд на ул. Клейниковскую (ул. Пригородная – Смирнова – Клейниковская – Смирнова – д. Клейники).



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С 29.10.2018 г. изменяется расписание движения маршрута №22.

С 05.11.2018 г. на зимний период закрываются маршруты №№ 27А, 28, 30А, 45.

МАРШРУТ № 22

«Завод «Газоаппарат» – Клейники».

РАБОЧИЕ ДНИ.

Газоаппарат 5:30 6:35 6:50 7:06 7:49 8:46 9:28 9:55 10:33 11:22 11:45 12:35 13:01 13:51 14:38 15:22 15:54 16:33 17:13 17:53 18:41 19:42 20:12 21:27 22:55

Новые Козловичи 7:42 13:33 19:14 20:15

Клейники 6:00 7:06 7:26 7:57 8:30 9:22 10:03 10:30 11:08 11:58 12:24 13:11 13:48 14:26 15:17 15:56 16:31 17:09 17:55 18:33 19:29 20:30 20:55 22:01 23:27

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:33 7:46 8:59 10:43 12:13 13:29 14:47 16:04 17:20 19:21 20:32 21:40

Клейники 7:08 8:21 9:32 11:20 12:51 14:05 15:24 16:38 17:58 19:54 21:05 22:19