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Лунинецкое райпо больше не выдаёт работникам «сертификаты» в счёт зарплаты
25.10.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
В этом месяце работники предприятия получили зарплату без зелёных листочков.
Как рассказали Медиа-Полесью работники райпо, с прошлой зарплаты с них всё же удержали деньги за полученные «сертификаты», «но в этом месяце не выдавали больше таких липовых денег». Как ситуация будет развиваться дальше – работники не знают.
Тогда Медиа-Полесье поинтересовалось в администрации Лунинецкого райпо, с чем связано подобное нововведение. В ответе за подписью первого заместителя председателя правления Лунинецкого райпо Валентины Байдук говорилось что такое решение было принято исходя из экономической целесообразности для райпо.
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В этом месяце работники предприятия получили зарплату без зелёных листочков. Как рассказали Медиа-Полесью работники райпо, с прошлой зарплаты с них всё же...
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