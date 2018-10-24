Лунинецкое райпо больше не выдаёт работникам «сертификаты» в счёт зарплаты

В этом месяце работники предприятия получили зарплату без зелёных листочков.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60053.php

Читать полностью в источнике с фото:





Как рассказали Медиа-Полесью работники райпо, с прошлой зарплаты с них всё же удержали деньги за полученные «сертификаты», «но в этом месяце не выдавали больше таких липовых денег». Как ситуация будет развиваться дальше – работники не знают.

Напомним , в сентябре работникам райпо в счёт заработной платы выдали сертификаты – с виду обычные зелёные листочки с печатью предприятия и порядковым номером на определённую сумму, которые нужно было отоварить в магазинах своей сети. Люди возмутились: почему за свои честно заработанные деньги они должны делать покупки там, где скажет работодатель?! К тому же, сроки действия сертификатов небольшие: не у каждого есть потребность в течение 10 дней купить продуктов или промтоваров на 50, 70 или 100 рублей (работникам выдавали сертификаты на разные суммы). Не купишь – сертификат «пропадёт», а следовательно и собственные деньги. Помимо прочего, сдача по сертификату не предусматривалась.

Тогда Медиа-Полесье поинтересовалось в администрации Лунинецкого райпо, с чем связано подобное нововведение. В ответе за подписью первого заместителя председателя правления Лунинецкого райпо Валентины Байдук говорилось что такое решение было принято исходя из экономической целесообразности для райпо.