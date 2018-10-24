"Максим Викторович, вам мяч". В Бресте трансплантологи сыграли в футбол с теми, кто лежал на их столе

«Дали бы мне путевку в Париж — я бы не смог поехать. Мне же через день нужно было ходить в больницу», — вспоминает сегодня 70-летний Валерий Добрынец. Спортсмен, активист, музыкант — свою жизнь он делит на два периода: до пересадки почки и после. Что было «до»? Жизнь в больнице и по четыре часа на аппарате гемодиализа через день. После — спорт и путешествия. Недавно Валерий Павлович вернулся из того самого Парижа, а 24 октября пришел в брестский мини-футбольный зал, чтобы погонять мяч с теми, кто подарил ему то самое «после».



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Мини-футбольный зал брестского центра олимпийского резерва вечером в среду был заполнен под завязку. На одной половине поля в черно-зеленых футболках разминались заведующие отделениями больниц, хирурги, врачи, на другой — отрабатывали передачи и удары их пациенты.

Вышел на паркет и Валерий Павлович.

— Я в прошлом спортсмен. Учился в детской спортивной школе, окончил Гродненский физкультурный техникум, работал учителем физкультуры. Бегал, играл в футбол, все было в порядке. А потом почки отказали, и я через день жил в больнице. По четыре часа лежал на аппарате гемодиализа… Я дождался трансплантации. В ночь с 3 на 4 ноября 2012 года мне сделали пересадку почки. Вот скоро будет шесть лет после операции, — улыбнулся 70-летний футболист.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60052.php

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Валерий Добрынец на фото в центре

Валерий Павлович на разминке аккуратничает: на днях во время тренировки повредил мышцу и еще не успел до конца восстановиться. О своей травме пенсионер говорит с досадой — не привык матерый спортсмен жалеть себя. Тем более что это его первый выход на поле после операции по пересадке почки.

— Сейчас я уже 15 стран объездил на автобусах. Вот из Парижа вернулся. Есть два периода: на этом свете — и на том. Ты либо живешь, либо ты умер.

На другой половине поля к матчу готовятся футболисты мини-футбольного клуба «Пеан», который состоит из брестских врачей. За разминкой наблюдает заведующий отделением анестезиологии и реанимации Брестской детской областной больницы Андрей Валуевич. Он за матчем будет наблюдать со скамейки:

— Отпахал трое суток. Уже не совсем до футбола.

Пока коллеги отрабатывают передачи, Андрей Адамович представляет команду: на воротах у врачей стоит судмедэксперт, бомбардиры — челюстно-лицевой хирург и эндоскопист. Вместе с ними тренируется и сводная мини-футбольная дружина из трансплантологов, а также врачей областной и городской больниц, больницы скорой медицинской помощи. Их команда выступает в синей форме.



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«Парень, готовься, у тебя отбиты почки»

Первый матч пациенты провели с врачами в синих футболках. Выступили достойно, постоянно атаковали, прессинговали, первые несколько минут матча и вовсе прижали медиков к воротам, но вырвать победу так и не смогли. Не помог даже заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы Ростислав Лавринюк, который вышел на замену в середине матча. В итоге первая футбольная баталия закончилась поражением. С каким счетом — никто не записывал. То ли 1:4, то ли 1:5. По словам футболистов, «перестали считать на 0:3».

Затем место команды пациентов на поле занял МФК «Пеан». За противостоянием врачей и футболистов пациенты наблюдали со скамейки.



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Олег Дыбин в команду пациентов попал после аварии.

— Мне тогда селезенку удалили, легкое зашивали. Когда везли на операцию, сказали: «Парень, готовься, у тебя отбиты почки». После этого меня поставили [в очередь] на трансплантацию почки. Операцию сделали 8 марта 2013 года. Все прошло хорошо, — рассказал собеседник.

В первом матче Олегу противостоял хирург, который присутствовал на его операции по пересадке.

— Вон, видишь, Максим Викторович бегает под 13 номером. Он — трансплантолог. Поэтому я с ним аккуратно: «Максим Викторович, вот вам мяч», — улыбнулся Олег.

Вратарь команды пациентов Валерий Чертков прошел две операции по пересадке:

— После хронического заболевания отказали почки. Сделали пересадку. Год назад вторую провели. Сейчас все нормально.



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Валерий Чертков в черной форме голкипера

По словам Валерия, принять участие в матче для него было делом принципа:

— Чтобы врачи видели, что не зря столько времени потратили на меня.

Тот самый № 13, которого пациенты уважительно называют Максимом Викторовичем, — врач-хирург отделения хирургии и трансплантации Брестской областной больницы Максим Дейкало. В послематчевом разговоре с TUT.BY он рассказал, что ему было приятно видеть на поле тех, кто лежал у него на операционном столе. Своих пациентов он знает по именам — а их за время работы собралось немало.

— Сколько операций по пересадке провели?

— После 50-й перестал считать.

«Пациенты на гемодиализе не могут участвовать в Паралимпийских играх»

МФК «Пеан» разгромил сводную команду врачей, а затем нанес поражение и дружине пациентов.

Главный трансплантолог Брестской области Ростислав Лавринюк рассказал, что прошедший мини-турнир стал первым в Бресте. Для чего все это? Во-первых, развивать физическую активность пациентов после трансплантации органов. Во-вторых, в перспективе хотят организовать свою команду на Европейские игры. В третьих — ну круто же!

— Пациенты, которые находятся на гемодиализе для трансплантации, не могут участвовать в Паралимпийских играх. Они постоянно принимают препараты, которые влияют на допинг-реакцию. Поэтому для них есть свои игры. Наши спортсмены участвуют в общенациональных польских играх, занимают золотые, серебряные, бронзовые медали. Мы сейчас выходим на европейский уровень в данном виде спорта и физической активности.



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Ростислав Лавринюк в перерыве между матчами