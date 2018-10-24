ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Максим Викторович, вам мяч". В Бресте трансплантологи сыграли в футбол с теми, кто лежал на их столе

25.10.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

«Дали бы мне путевку в Париж — я бы не смог поехать. Мне же через день нужно было ходить в больницу», — вспоминает сегодня 70-летний Валерий Добрынец. Спортсмен, активист, музыкант — свою жизнь он делит на два периода: до пересадки почки и после. Что было «до»? Жизнь в больнице и по четыре часа на аппарате гемодиализа через день. После — спорт и путешествия. Недавно Валерий Павлович вернулся из того самого Парижа, а 24 октября пришел в брестский мини-футбольный зал, чтобы погонять мяч с теми, кто подарил ему то самое «после».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60052.php

"Максим Викторович, вам мяч". В Бресте трансплантологи сыграли в футбол с теми, кто лежал на их столе

Мини-футбольный зал брестского центра олимпийского резерва вечером в среду был заполнен под завязку. На одной половине поля в черно-зеленых футболках разминались заведующие отделениями больниц, хирурги, врачи, на другой — отрабатывали передачи и удары их пациенты.

Вышел на паркет и Валерий Павлович.

— Я в прошлом спортсмен. Учился в детской спортивной школе, окончил Гродненский физкультурный техникум, работал учителем физкультуры. Бегал, играл в футбол, все было в порядке. А потом почки отказали, и я через день жил в больнице. По четыре часа лежал на аппарате гемодиализа… Я дождался трансплантации. В ночь с 3 на 4 ноября 2012 года мне сделали пересадку почки. Вот скоро будет шесть лет после операции, — улыбнулся 70-летний футболист.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60052.php

"Максим Викторович, вам мяч". В Бресте трансплантологи сыграли в футбол с теми, кто лежал на их столе

Валерий Добрынец на фото в центре

Валерий Павлович на разминке аккуратничает: на днях во время тренировки повредил мышцу и еще не успел до конца восстановиться. О своей травме пенсионер говорит с досадой — не привык матерый спортсмен жалеть себя. Тем более что это его первый выход на поле после операции по пересадке почки.

— Сейчас я уже 15 стран объездил на автобусах. Вот из Парижа вернулся. Есть два периода: на этом свете — и на том. Ты либо живешь, либо ты умер.

На другой половине поля к матчу готовятся футболисты мини-футбольного клуба «Пеан», который состоит из брестских врачей. За разминкой наблюдает заведующий отделением анестезиологии и реанимации Брестской детской областной больницы Андрей Валуевич. Он за матчем будет наблюдать со скамейки:

— Отпахал трое суток. Уже не совсем до футбола.

Пока коллеги отрабатывают передачи, Андрей Адамович представляет команду: на воротах у врачей стоит судмедэксперт, бомбардиры — челюстно-лицевой хирург и эндоскопист. Вместе с ними тренируется и сводная мини-футбольная дружина из трансплантологов, а также врачей областной и городской больниц, больницы скорой медицинской помощи. Их команда выступает в синей форме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60052.php

"Максим Викторович, вам мяч". В Бресте трансплантологи сыграли в футбол с теми, кто лежал на их столе

«Парень, готовься, у тебя отбиты почки»

Первый матч пациенты провели с врачами в синих футболках. Выступили достойно, постоянно атаковали, прессинговали, первые несколько минут матча и вовсе прижали медиков к воротам, но вырвать победу так и не смогли. Не помог даже заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы Ростислав Лавринюк, который вышел на замену в середине матча. В итоге первая футбольная баталия закончилась поражением. С каким счетом — никто не записывал. То ли 1:4, то ли 1:5. По словам футболистов, «перестали считать на 0:3».

Затем место команды пациентов на поле занял МФК «Пеан». За противостоянием врачей и футболистов пациенты наблюдали со скамейки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60052.php

"Максим Викторович, вам мяч". В <a href="http://brest.21.by" class="tag-link">Бресте</a> трансплантологи сыграли в футбол с теми, кто лежал на их столе

Олег Дыбин в команду пациентов попал после аварии.

— Мне тогда селезенку удалили, легкое зашивали. Когда везли на операцию, сказали: «Парень, готовься, у тебя отбиты почки». После этого меня поставили [в очередь] на трансплантацию почки. Операцию сделали 8 марта 2013 года. Все прошло хорошо, — рассказал собеседник.

В первом матче Олегу противостоял хирург, который присутствовал на его операции по пересадке.

— Вон, видишь, Максим Викторович бегает под 13 номером. Он — трансплантолог. Поэтому я с ним аккуратно: «Максим Викторович, вот вам мяч», — улыбнулся Олег.

Вратарь команды пациентов Валерий Чертков прошел две операции по пересадке:

— После хронического заболевания отказали почки. Сделали пересадку. Год назад вторую провели. Сейчас все нормально.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60052.php

"Максим Викторович, вам мяч". В Бресте трансплантологи сыграли в футбол с теми, кто лежал на их столе

Валерий Чертков в черной форме голкипера 

По словам Валерия, принять участие в матче для него было делом принципа:

— Чтобы врачи видели, что не зря столько времени потратили на меня.

Тот самый № 13, которого пациенты уважительно называют Максимом Викторовичем, — врач-хирург отделения хирургии и трансплантации Брестской областной больницы Максим Дейкало. В послематчевом разговоре с TUT.BY он рассказал, что ему было приятно видеть на поле тех, кто лежал у него на операционном столе. Своих пациентов он знает по именам — а их за время работы собралось немало.

— Сколько операций по пересадке провели?

— После 50-й перестал считать.

«Пациенты на гемодиализе не могут участвовать в Паралимпийских играх»

МФК «Пеан» разгромил сводную команду врачей, а затем нанес поражение и дружине пациентов.

Главный трансплантолог Брестской области Ростислав Лавринюк рассказал, что прошедший мини-турнир стал первым в Бресте. Для чего все это? Во-первых, развивать физическую активность пациентов после трансплантации органов. Во-вторых, в перспективе хотят организовать свою команду на Европейские игры. В третьих — ну круто же!

— Пациенты, которые находятся на гемодиализе для трансплантации, не могут участвовать в Паралимпийских играх. Они постоянно принимают препараты, которые влияют на допинг-реакцию. Поэтому для них есть свои игры. Наши спортсмены участвуют в общенациональных польских играх, занимают золотые, серебряные, бронзовые медали. Мы сейчас выходим на европейский уровень в данном виде спорта и физической активности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60052.php

"Максим Викторович, вам мяч". В Бресте трансплантологи сыграли в футбол с теми, кто лежал на их столе

Ростислав Лавринюк в перерыве между матчами

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дали бы мне путевку в Париж — я бы не смог поехать. Мне же через день нужно было ходить в больницу», — вспоминает сегодня 70-летний Валерий Добрынец. Спортсмен,...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Полвека не было, а теперь зачем?" В сталинках под снос на Железнодорожной делают ремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика