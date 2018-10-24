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Два участка «Тропы здоровья» объединили в один маршрут
25.10.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
В канун Дня автомобилиста и дорожника Республики Беларусь работники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия сделали подарок жителям города.
Сегодня несколько единиц спецтехники равняли новую дорогу под мостом на ул. Набережной Франциска Скорины. Она объединила два участка экологической тропы в единый маршрут.
Таким образом, отпала необходимость переходить оживленную трассу на спуске с моста, чтобы попасть на второй участок экотропы со стороны Варшавского шоссе.
Экологическая тропа или «Тропа здоровья» берет свое начало в Брестской крепости и на данный момент заканчивается в районе моста на Варшавском шоссе (напротив магазина «Евроопт»).
Общая протяженность дороги — около 7 км.
Напомним, двумя неделями ранее, в рамках проведения городского месячника по благоустройству, сотрудники администрация Московского района г.Бреста провели субботник в прибрежной зоне реки Мухавец. Цель – обустройство «Тропы здоровья» для жителей района и города. На этой неделе эстафету по благоустройству данной зоны перехватило дорожно-эксплуатационное предприятие, расширив тропу с помощью специальной техники.
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В канун Дня автомобилиста и дорожника Республики Беларусь работники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия сделали подарок жителям города. ...
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