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1300 литров нелегального алкоголя: под Гомелем второй раз задержан брестчанин с партией контрафакта
25.10.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Автомобиль Peugeot, предназначенный для транспортировки легковых автомобилей, был остановлен сотрудниками специального подразделения «Молния»
Всю эту безакцизную продукцию производства Российской Федерации спрятали: часть под обшивкой транспортной площадки, часть в нише над водительской кабиной. Несмотря на изобретательность упаковщика, правоохранители без труда все нашли.
24-летний водитель, житель Бреста, не стал придумывать истории о происхождении алкоголя. Понятное дело, разрешающие документы на транспортировку партии спиртного отсутствовали.
— Контрафактный груз изъят, — резюмировал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. — Проводится проверка, назначена экспертиза спиртосодержащей жидкости.
Уточнение личности перевозчика и аналогичных происшествий за недавнее время позволило установить, что 2 октября данный водитель был задержан с контрафактным алкоголем в Добрушском районе, где общий объем транспортируемого груза составил 260 литров. Оперативники отметили, что тогда кабина автомобиля была темно-красного цвета, а нынче — серая, рассказал Виталий Пристромов. На что водитель-контрабандист парировал, мол, кабину загрунтовал под покраску.
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Автомобиль Peugeot, предназначенный для транспортировки легковых автомобилей, был остановлен сотрудниками специального подразделения «Молния» ГАИ УВД Гомельского...
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