1300 литров нелегального алкоголя: под Гомелем второй раз задержан брестчанин с партией контрафакта

Автомобиль Peugeot, предназначенный для транспортировки легковых автомобилей, был остановлен сотрудниками специального подразделения «Молния» ГАИ УВД Гомельского облисполкома неподалеку от деревни Прибор. В нем находились канистры со спиртом — всего 800 литров — и 1000 бутылок водки общим объемом 500 литров.







Всю эту безакцизную продукцию производства Российской Федерации спрятали: часть под обшивкой транспортной площадки, часть в нише над водительской кабиной. Несмотря на изобретательность упаковщика, правоохранители без труда все нашли.







24-летний водитель, житель Бреста, не стал придумывать истории о происхождении алкоголя. Понятное дело, разрешающие документы на транспортировку партии спиртного отсутствовали.







— Контрафактный груз изъят, — резюмировал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. — Проводится проверка, назначена экспертиза спиртосодержащей жидкости.







Уточнение личности перевозчика и аналогичных происшествий за недавнее время позволило установить, что 2 октября данный водитель был задержан с контрафактным алкоголем в Добрушском районе, где общий объем транспортируемого груза составил 260 литров. Оперативники отметили, что тогда кабина автомобиля была темно-красного цвета, а нынче — серая, рассказал Виталий Пристромов. На что водитель-контрабандист парировал, мол, кабину загрунтовал под покраску.