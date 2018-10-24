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Количество вакансий в Брестской области за январь-сентябрь выросло на 40%

25.10.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Количество вакансий в Брестской области на 1 октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,3%, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Геннадий Скробот, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60043.php

Количество вакансий в Брестской области за январь-сентябрь выросло на 40%

На начало месяца работодатели заявили о наличии 9,5 тыс. вакантных рабочих мест. Во всех районах количество вакансий превышало число состоящих на учете безработных. Коэффициент напряженности на рынке труда (количество безработных на одну вакансию) снизился до 0,3 (0,7 на эту дату в 2017-м). Проблема по-прежнему заключается в дисбалансе спроса и предложения рабочей силы. Например, потребность в медицинских сестрах в области в 96 раз превышает численность безработных этой профессии, зоотехника - в 57 раз, швеи и тракториста - в 8 раз, повара и водителя автомобиля - в 5 раз.

На заседании облисполкома сегодня обсуждалось состояние работы по созданию условий для стабильного функционирования, развития рынка труда. Было отмечено, что в последнее время на рынке труда региона наблюдается положительная динамика. Так, по словам Геннадия Скробота, в Брестской области в 2018 году отмечается самый низкий за последние пять лет уровень безработицы. На 1 октября он составил 0,5% и по сравнению с началом года уменьшился на 0,2 процентных пункта.

В январе-сентябре в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратились 22,7 тыс. человек, из которых почти 62% получили статус безработного. При содействии службы занятости было трудоустроено 17,1 тыс. человек, в том числе 10,2 тыс. безработных. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 811 безработных. Субсидии для организации самостоятельной занятости получили 136 безработных.

 
 
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Количество вакансий в Брестской области на 1 октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,3%, сообщил сегодня на заседании облисполкома...
 
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Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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