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"Полвека не было, а теперь зачем?" В сталинках под снос на Железнодорожной делают ремонт
В ноябре участок в границах улиц Железнодорожной и Минина попытаются
На улице Железнодорожной под снос определены пять многоквартирных домов — 17, 15,13, 13а и 9. Это двухэтажки, построенные хозспособом в первую после войны десятилетку.
В доме № 17 долгое время были коммуналки, да еще и без удобств.
— Мы с мужем пришли сюда в 1967 году. Тут стояли печки, ни воды не было, ничего. Во дворе стояли колонки, и туалет был на улице. Правда, у каждого был отдельный вход с улицы в квартиру. В 1972 году в доме был капитальный ремонт: нам провели холодную воду и установили газовые котлы. После этого ни разу никто ничего не делал, хотя уже полвека прошло, — рассказывают жильцы Евгения Никитична и Владимир Трофимович. — Нам говорили, что в этом нет смысла, потому что жилье наше считается подменным фондом, да еще и находится в красных линиях. На очередь нас не ставили, потому что площади хватало. Это стало возможным только в 80-е, но после развала Союза развалилась и наша очередь, в которой простояли пятнадцать лет.
В доме не предусмотрен подвал, и канализационные трубы идут прямо под полом квартиры, в которой живут Евгения Никитична и Владимир Трофимович. Поэтому у них всегда сыро и пахнет плесенью. Об этой проблеме жильцы много раз писали коммунальникам, но добиться каких-то действий с их стороны смогли только накануне сноса.
— Мы были очень удивлены, когда получили уведомление из ЖКХ № 1 Московского района о том, что наш дом включен в программу текущего ремонта на второй квартал 2018 года, — говорят жильцы.
До аукциона осталось меньше месяца, а дома № 15 и 17 обнесены строительными лесами, фасад последнего активно штукатурят. Окна Надежды Викентьевны, соседки Евгении Никитичны, как раз выходят на ту сторону, где идет ремонт.
— Наш дом в 2005 году признали непригодным для проживания по санитарным и техническим нормам. Людям давали субсидии и кредит под пять процентов и предлагали строиться. Многие так и сделали, а я осталась тут. Две квартиры остались пустыми, и их каким-то образом продала эксплуатирующая организация. Шли суды, чем закончились, не знаю. Раньше наш дом был на балансе ОАО «МонолитГрад». Его директора,
К предстоящему сносу и отселению жильцы дома № 17 относятся положительно. Говорят, что «будут рады переехать в квартиры с удобствами». А вот жительница дома № 13а думает иначе:
— У нас в квартире все против сноса. Живу тут с молодым человеком и его родителями. Раньше в квартире и правда было сыро, но мы сделали хороший ремонт, и теперь здесь очень комфортно. И уезжать отсюда никому из нас не хочется — это же центр города с потрясающей атмосферой.
Девушку, которая не захотела фотографироваться и называться, понять можно: в квартиру, где она проживает, есть отдельный вход с улицы. Во дворе тихо, много деревьев и есть ощущение, что ты находишься в частных владениях.
На улице Минина, где под снос запланированы дома № 6, 8, 10, то же настроение, что и у жильцов Железнодорожной.
— В нашем доме только четыре квартиры, и у каждой отдельный вход. Поэтому у нас есть ощущение собственного дома, — рассказал Александр. — Но сама квартира у нас проблемная — стоит постоянная сырость. Думали, что если заменим окна стеклопакетами, то это поможет решить проблему, но ошиблись. Сырость как была, так и осталась. С месяц назад мы получили уведомление о предстоящих торгах и сносе дома. Уже подали документы на оценку. С одной стороны, жалко будет лишиться всей этой атмосферы, с другой стороны — растить детей в этой сырости не хочется.
Олимпиада Николаевна из дома № 10 рассказала, что тоже не прочь была бы переехать в квартиру с нормальными условиями.
— Дом был построен в 1952 году, а канализация в нем появилась лишь пять лет назад, когда мы скинулись и за свой счет все подвели. До этого люди в туалет ходили на улицу. Пару квартир до сих пор живут без удобств. Мне, чтобы сделать санузел, пришлось пожертвовать частью комнаты, но полноценная ванна у меня все равно не вышла. Жить в таких условиях, особенно в возврате, сложно. Муж-инвалид живет у дочки, потому что там есть ванная. Так что если инвестор найдется и расселит, то будет хорошо.
На Минина, 12 расположена известная столичная «заброшка» — бывшее здание клуба Минского комбината силикатных изделий (КСИ). В 2010 году его планировали реконструировать в высотное административное здание. На работы давался год, но заказчик проекта оказался замешанным в одной из главных афер в истории белорусской недвижимости, и реконструкция не состоялась.
В 2015 году проектировщики
— У нас есть информация, что клуб КСИ был построен на месте немецкого кладбища. И сейчас под сквером находятся останки. Пока не выкопать их, а территорию не освятить — ничего с места не сдвинется, — рассказывал тогда Олег Синюкович, руководитель проектной организации «Альчиба».
Сейчас судьба бывшего клуба определена: здание попало в границы инвестиционного участка и пойдет под снос. Торги, напомним, пройдут 12 ноября.
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Люди получили уведомления о предстоящем сносе и удивились, когда их дома начали ремонтировать.
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