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Всемирный банк поддержал инициативу внедрения в Беларуси информационной системы госзакупок

25.10.2018 17:52 — Разное | Интерфакс  
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Всемирный банк поддерживает инициативу по созданию государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками (ГИАС) в Беларуси, заявили в пресс-службе ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ).

По информации пресс-службы, соответствующее заявление прозвучало в ходе визита в центральный офис БУТБ делегации Всемирного банка в составе руководителя Глобальной практики по вопросам решений и инноваций в закупках Криша Кришнакумара, руководителя страновой группы по закупкам Куамрула Хасана и старшего специалиста по закупкам Александра Балакова.

По словам К.Кришнакумара, внедрение в Беларуси ГИАС будет не только способствовать консолидации информации о проводимых закупочных процедурах, но и повысит прозрачность данной сферы, сводя к минимуму возможные коррупционные проявления.

"Решение о создании ГИАС – это серьезный шаг на пути к полной электронизации государственных закупок в стране. В этой связи мы готовы оказать необходимую консультационную помощь разработчикам системы, в том числе в части ее гармонизации со стандартами Всемирного банка",  - подчеркнул он.

Представители Всемирного банка также познакомились с особенностями действующей в республике системы государственных закупок, а также функциями БУТБ как оператора соответствующей электронной торговой площадки (ЭТП). "Особый интерес у международных экспертов вызвал порядок проведения электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений, механизм определения начальной цены электронного аукциона и схема взаимодействия между организатором закупочной процедуры, ее участниками и оператором ЭТП", - отметили в БУТБ.

 
 
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Всемирный банк поддерживает инициативу по созданию государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками (ГИАС) в Беларуси,...
 
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