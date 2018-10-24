Предприниматель Петр Келлнер, являющийся самым богатым человеком Чехии, заинтересован в приобретении у российского миллиардера Романа Абрамовича лондонского футбольного клуба "Челси", сообщает чешское издание Tyden.cz.

По его данным, первые переговоры должны состояться в ближайшие дни.

Отмечается, что обоих бизнесменом связывают тесные связи. К тому же на "Стэмфорд Бридж", домашней арене "Челси", ВИП-ложи Р.Абрамовича и П.Келлнера соседствуют друг с другом.

Состояние П.Келлнера оценивается в $15,5 млрд.

Как сообщалось, Р.Абрамович рассматривает варианты продажи лондонского футбольного клуба "Челси" от 3 млрд фунтов стерлингов. Отмечалось, что он уже отклонил одно предложение о покупке футбольного клуба за 2,3 млрд фунтов.

Между тем, в сентябре сообщалось о том, что "Челси" хочет купить американский бизнесмен, сооснователь Microsoft Пол Аллен, который в США уже владеет баскетбольным и футбольным клубами.

В августе газета The Times сообщала о решении продать футбольный клуб "Челси". В Bloomberg пояснили, что основная причина продажи - реструктуризация активов на фоне возможных санкций со стороны США, и напомнили о проблемах с британской визой, которые возникли у Р.Абрамовича весной, после чего бизнесмен получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода.

Р.Абрамович купил футбольный клуб "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн в то время - ИФ) в 2003 году. До этого клуб не одерживал побед в национальных первенствах, ни в европейских соревнованиях. С 2003 по 2018 год клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Отмечается, что прибыль "Челси" продемонстрировал лишь в 2014 году.