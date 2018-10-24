Двое жителей Орши задержаны за продажу оружия - МВД

За продажу оружия задержаны двое жителей Орши, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

"24 октября сотрудниками седьмого управления (по Витебской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД за продажу оружия с поличным задержаны двое неработающих жителей Орши", - проинформировали в МВД.

"Подозреваемые 1955 и 1983 годов рождения во время сделки выручили $1,2 тыс. за пистолет ТТ и револьвер системы Нагана. Установлено, что они же 4 сентября 2018 года на территории Дубровенского района продали самодельный пистолет под патроны калибра 9 мм с приспособлением для бесшумной стрельбы и пистолет "Беретта" такого же калибра", - рассказали в министерстве.

Управлением Следственного комитета по Витебской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Ранее один из них был судим по ч. 3 ст. 181 УК Беларуси (торговля людьми), говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время, отмечено там, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных мест хранения иного оружия и боеприпасов.