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НАТО на учениях Trident Juncture стремится создать новую разделительным линию с РФ – замглавы МИД РФ Грушко

25.10.2018 17:23 — Разное | Интерфакс  
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Учения НАТО Trident Juncture иллюстрируют стремление альянса создать новую разделительную линию - ближе к границам с РФ, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"НАТО - организация, которая объявила Россию противником, проводит сейчас крупнейшие после холодной войны военные учения (Trident Juncture - ИФ) с сопоставимым (России - ИФ) противником, с сочетанием оборонительных и наступательных операций", - сказал он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По словам А.Грушко, альянс "фактически, военными мерами строит новую разделительную линию - уже ближе к российской границе".

В своём выступлении российский дипломат объяснял, что для решения многих мировых проблем следует объединять усилия, а не выстраивать разделительные линии.

Другим примером создания разделительных линий А.Грушко назвал отношения с ЕС. "Весь комплекс отношений зависит от выполнения Минских договоренностей", - сказал он, отметив, что украинская сторона блокирует процесс реализации договорённостей.

Также он остановился на необходимости развития отношений Запада с ЕАЭС. "Сожалеем, что до сих пор не реализована инициатива президента Казахстана по проведению в Брюсселе международной конференции с участием высокопоставленных лиц с целью поиска возможности состыковки этих двух объединений - ЕС и ЕАЭС", - заявил А.Грушко.

"Мы надеемся, что все-таки в Брюсселе возобладает здравый смысл", - добавил он.

 
 
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Учения НАТО Trident Juncture иллюстрируют стремление альянса создать новую разделительную линию - ближе к границам с РФ, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
 
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