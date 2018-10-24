Евроторг начал road-show IPO на $250 млн

Крупнейший белорусский ритейлер "Евроторг" в четверг начал road-show IPO на $250 млн, которое планируется провести примерно 7 ноября 2018 года на Лондонской бирже (LSE), сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник, близкий к организаторам сделки.

"Сегодня начато официальное road-show к предстоящему размещению GDR Евроторга. Встречи с инвесторами пройдут примерно в течение недели", - сказал источник.

Говоря о возможной географии road-show, собеседник отметил, что "скорее всего, она будет близка к традиционной для эмитентов с развивающихся рынков – в первую очередь, Лондон, Стокгольм, Франкфурт, Москва, Париж, то есть ключевые для финансовых рынков европейские столицы".

Как сообщалось, накануне "Евроторг" сообщил о ценовом коридоре размещения. Коридор установлен в диапазоне $6,95-7,95 за GDR. Таким образом, стоимость всей компании (до размещения новых акций, которое является частью сделки) оценивается от $689 млн до $789 млн.

В рамках IPO будут выпущены глобальные депозитарные расписки (GDR) на обыкновенные акции компании. Ожидается, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

Как сообщалось, 11 октября "Евроторг" подтвердил проведение IPO на Лондонской фондовой бирже, тогда назывался потенциальный объем сделки свыше $300 млн.

"Евроторг" по итогам 2017 года занимал 19% розничного рынка Белоруссии. На 30 июня 2018 года у "Евроторга" было 627 магазинов. Выручка компании за первое полугодие 2018 года выросла в долларовом выражении на 9,6% - до $1,1 млрд, скорректированная EBITDA - на 7,3%, до $98,4 млн.

Глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами - Bank of America Merrill Lynch, "Ренессанс Капитал", Sova Capital, UBS и Wood & Company.