Контроль за охраной труда на предприятиях Минска усилят

Об этом сообщила сегодня на заседании мэрии председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна РОМАНОВИЧ, передает БЕЛТА .

В столице в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился уровень производственного травматизма на 4,5%. Если количество несчастных случаев со смертельным исходом осталось на прежнем уровне (10 работников погибли), то тех, кто получил тяжелые травмы, стало больше - 82 против 78.

Рост отмечается в организациях республиканской формы собственности и безведомственной подчиненности.

«Имеют место как личная неосторожность потерпевших, несоблюдение правил безопасности, низкая исполнительская дисциплина, так и недостаточный контроль со стороны нанимателя. Необходимо усовершенствовать работу по охране труда, в том числе по повышению квалификации и проверке знаний руководителей и специалистов», - отметила Жанна Романович.

Особое внимание в ближайшее время будет уделено промышленным предприятиям, в которых допущен рост несчастных случаев, а также организациям ЖКХ. По-прежнему на контроле останутся организации строительного комплекса, который относится к одной из наиболее травмоопасных сфер деятельности. Предлагается усилить мобильные группы по охране труда, подключая к ним в обязательном порядке МЧС, профсоюзы, Госстройнадзор и другие ведомства.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите отметила, что причины травматизма в большей части носят организационный характер. Так, 29 несчастных случаев стали следствием невыполнения обязанностей по охране труда руководителями и специалистами организаций, 13 - неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест.

По вине работников произошел 31 несчастный случай с тяжелым исходом, в том числе 15 - из-за личной неосторожности потерпевших, 16 - из-за грубых нарушений ими требований безопасности труда.

Средний возраст погибших работников - 43 года, получивших тяжелые травмы - 48 лет. В целом в городе на протяжении трех лет отмечается положительная динамика сокращения рабочих мест с вредными или опасными условиями труда.