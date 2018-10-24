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Танки, йети, тролли: что посмотреть в кинотеатрах 25 октября. Советует критик
В последнюю октябрьскую неделю на экраны кинотеатров вышли очередные премьеры. В этот раз зрителей ожидает мрачная скандинавская история, мультфильм о дружбе йети и человека, история о подвиге танкистов, основанная на реальных событиях.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
На границе миров
Тина работает на таможне у паромной переправы. Женщина обладает удивительным даром. Чтобы увидеть в толпе нарушителя, ей не надо никого досматривать, она все определит по запаху. Сама Тина выглядит необычно – у нее небольшие глаза, тяжелый лоб, большой нос, плохие зубы. Однажды таможенный контроль пройдет незнакомец, который внешне так похож на Тину. Случайное знакомство покажет женщине, кто она, и откроет двери в другой мир.
Антон Коляго:
Смолфут
В Гималаях на вершинах гор живут йети. Этот народ живет по правилам, которые были записаны на камнях много веков назад. Однажды любознательный йети Миго встречает в горах человека или, как его называют легенды, «смолфута». Правда местные жители всегда считали, что таких особей не существует. «Смолфут» пугает йети, они начинают сомневаться в том, что высечено на древних камнях, и думать, кто же еще существует в мире за пределами деревни.
Антон Коляго:
Несокрушимый
1942 год, Ростовская область. Танкистам предстоит неравный бой с врагом. Фильм посвящен подвигу экипажа машины, который смог уничтожить несколько десятков танков, бронемашин и автомашин противника. История молодых парней и их командира, которые перед лицом смертельной опасности смогли совершить подвиг и принять верное решение.
Антон Коляго:
Два билета домой
Сирота Люба Васнецова живет в интернате в провинции и мечтает поскорее оттуда уехать. На выпускном девушка узнает, что у нее есть отец – он жив, сидит в тюрьме. Люба решает найти родителя, поговорить с ним и больше узнать о своем прошлом.
Антон Коляго:
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В последнюю октябрьскую неделю на экраны кинотеатров вышли очередные премьеры. В этот раз зрителей ожидает мрачная скандинавская история, мультфильм о дружбе...
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