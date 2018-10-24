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Танки, йети, тролли: что посмотреть в кинотеатрах 25 октября. Советует критик

25.10.2018 18:57 — Разное | СТВ  
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В последнюю октябрьскую неделю на экраны кинотеатров вышли очередные премьеры. В этот раз зрителей ожидает мрачная скандинавская история, мультфильм о дружбе йети и человека, история о подвиге танкистов, основанная на реальных событиях.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

На границе миров

Танки, йети, тролли: что посмотреть в кинотеатрах 25 октября. Советует критик
Фото: TriArt

Тина работает на таможне у паромной переправы. Женщина обладает удивительным даром. Чтобы увидеть в толпе нарушителя, ей не надо никого досматривать, она все определит по запаху. Сама Тина выглядит необычно – у нее небольшие глаза, тяжелый лоб, большой нос, плохие зубы. Однажды таможенный контроль пройдет незнакомец, который внешне так похож на Тину. Случайное знакомство покажет женщине, кто она, и откроет двери в другой мир.

Антон Коляго:
Один из самых необычных фильмов минувшего Каннского кинофестиваля, очень в духе своего названия и посыла, нарушающий все творческие и жанровые границы. Кино иранца Али Аббаси начинается как суровый полицейский триллер и медленно, сквозь сатиру и гротеск, подбирается к романтическому хоррору о «других» – эдакой «Форме воды» 2018 года. Сюжет фильма отчасти основан на рассказе Юна Линдквиста — шведского Стивена Кинга.

Смолфут

Танки, йети, тролли: что посмотреть в кинотеатрах 25 октября. Советует критик
Фото: imdb.com

В Гималаях на вершинах гор живут йети. Этот народ живет по правилам, которые были записаны на камнях много веков назад. Однажды любознательный йети Миго встречает в горах человека или, как его называют легенды, «смолфута». Правда местные жители всегда считали, что таких особей не существует. «Смолфут» пугает йети, они начинают сомневаться в том, что высечено на древних камнях, и думать, кто же еще существует в мире за пределами деревни.

Антон Коляго:
Определенно лучшая премьера недели для всей семьи – красочный мультфильм о первой встрече йети с человеком, добрый, смешной и драйвовый. Как обычно бывает в хороших современных мультфильмах, в сюжете спрятана масса подтекстов, которые легко считываются зрителями постарше – критика консерватизма, проблемы расизма и культурных разногласий.

Несокрушимый

Танки, йети, тролли: что посмотреть в кинотеатрах 25 октября. Советует критик
Фото: film.ru

1942 год, Ростовская область. Танкистам предстоит неравный бой с врагом. Фильм посвящен подвигу экипажа машины, который смог уничтожить несколько десятков танков, бронемашин и автомашин противника. История молодых парней и их командира, которые перед лицом смертельной опасности смогли совершить подвиг и принять верное решение.

Антон Коляго:
Очередной российский танковый эпос (пока второй за год после «Танков», в декабре ещё ожидается премьера «Т-34») с Владимиром Епифанцевым и Николаем Добрыниным из «Сватов». Кроме масштабной реконструкции одного из эпизодов Великой Отечественной, картина мало чего нового может предложить в уже объезженном и обстрелянном жанре – разве что чуть меньший, чем обычно, заряд героического пафоса.

Два билета домой

Танки, йети, тролли: что посмотреть в кинотеатрах 25 октября. Советует критик
Фото: nkino.ru

Сирота Люба Васнецова живет в интернате в провинции и мечтает поскорее оттуда уехать. На выпускном девушка узнает, что у нее есть отец – он жив, сидит в тюрьме. Люба решает найти родителя, поговорить с ним и больше узнать о своем прошлом.

Антон Коляго:
Роуд-муви о воссоединении девочки-сироты с отцом-уголовником, которая напоминает то ли «Кроткую», то ли «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», где Сергей Гармаш играет более разговорчивого заключённого. В итоге фильм сам запутывается в своей принадлежности и предпочитает просто утонуть в формате российского телемыла. Провинция, любовь, бандиты, драма отцов и детей – все знакомые штампы на месте.

 
Теги: знакомства
 
 
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В последнюю октябрьскую неделю на экраны кинотеатров вышли очередные премьеры. В этот раз зрителей ожидает мрачная скандинавская история, мультфильм о дружбе...
 
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