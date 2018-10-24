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В Минске таксист присвоил часы иностранца за 10 тысяч рублей

25.10.2018 18:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил оставленные в автомобиле часы за 10 тысяч рублей.

По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился гражданин Китая с просьбой о возврате утерянных часов. Их стоимость составляла 10 тысяч рублей.

В день пропажи часов мужчина ездил на такси. После окончания поездки гражданин и обнаружил пропажу. На следующий день мужчина обратился к таксисту, но тот рассказал, что не находил часов.

Правоохранители установили, что 42-летний водитель присвоил себе часы. Сам мужчина рассказал, что нашел их на заднем сидении авто спустя несколько дней после обращения гражданина Китая.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В августе в Минске у жителя Испании вытащили из рюкзака 50 тысяч евро.

Момент кражи попал на видео (подробности здесь). 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил оставленные в автомобиле часы за 10 тысяч рублей. По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился...
 
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