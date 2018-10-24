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В Минске таксист присвоил часы иностранца за 10 тысяч рублей
Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил оставленные в автомобиле часы за 10 тысяч рублей.
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В день пропажи часов мужчина ездил на такси. После окончания поездки гражданин и обнаружил пропажу. На следующий день мужчина обратился к таксисту, но тот рассказал, что не находил часов.
Правоохранители установили, что 42-летний водитель присвоил себе часы. Сам мужчина рассказал, что нашел их на заднем сидении авто спустя несколько дней после обращения гражданина Китая.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В августе в Минске у жителя Испании вытащили из рюкзака 50 тысяч евро.
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Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил оставленные в автомобиле часы за 10 тысяч рублей. По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился...
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