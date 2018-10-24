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В Беларуси уточнили порядок ликвидации банков

25.10.2018 19:15 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси уточнили порядок ликвидации банков
Фото из открытых источников

В Беларуси уточняются условия и порядок прекращения деятельности банка. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс, которые вступают в силу с 29 октября, сообщила заместитель начальника главного юридического управления Национального банка Елена ОРДА сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

Что касается прекращения деятельности банка, то в кодексе закрепляется норма о том, что банк с момента отзыва лицензии должен будет возвращать банку-отправителю денежные средства, поступающие в пользу клиентов, а также деньги, зачисленные в результате технической ошибки.

Эта норма направлена на защиту интересов клиентов, подчеркнула Елена Орда.

Изменится порядок ликвидации банка, инициированной самим банком. В частности, для самоликвидации больше не потребуется согласия Нацбанка. Вместо этого соответствующие органы банка должны проинформировать о таком решении Нацбанк.

Теперь в кодексе прописано, что создание банка с одним учредителем не допускается, минимум их должно быть двое. При безналичных расчетах станет возможным применение новых для Беларуси видов, которые широко используются в международной банковской практике: банковское платежное обязательство и прямое дебетование счета.

«Одно из ключевых преимуществ банковского платежного обязательства - отсутствие необходимости предоставления бумажных документов в банк. Это может существенно ускорить поступление экспортной выручки на счета экспортеров», - пояснила Елена Орда.

Прямое дебетование счета позволит обеспечивать защиту прав потребителя товаров и услуг и возврат ему денежных средств в случае их неудовлетворительного качества.
 

 
 
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Изменится порядок ликвидации банка, инициированной самим банком. В частности, для самоликвидации больше не потребуется согласия Нацбанка. Вместо этого...
 
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