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БАТЭ сыграет в Лондоне против "Челси". Онлайн
Борисовский БАТЭ в 22.00 проведет третий матч группового этапа Лиги Европы. В Лондоне чемпионы Беларуси сыграют против «Челси».
Борисовская команда сейчас занимает третье место в турнирной таблице. БАТЭ выиграл в гостях у венгерского «Види» — 2:0, а затем уступил дома греческому ПАОКу — 1:4.
Что касается «Челси», то «аристократы» одержали две победы с минимальным счетом 1:0, сначала обыграв ПАОК, а затем «Види».
Положение после трех туров:
1. «Челси» — 6 очков (разница мячей — 2:0).
2. ПАОК — 3 (4:2).
3. БАТЭ — 3 (3:4).
4. «Види» — 0 (0:3).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Борисовский БАТЭ проводет сегодня третий матч группового этапа Лиги Европы. В Лондоне чемпионы Беларуси сыграют против "Челси".
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