Борисовский БАТЭ в 22.00 проведет третий матч группового этапа Лиги Европы. В Лондоне чемпионы Беларуси сыграют против «Челси».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Борисовская команда сейчас занимает третье место в турнирной таблице. БАТЭ выиграл в гостях у венгерского «Види» — 2:0, а затем уступил дома греческому ПАОКу — 1:4.

Что касается «Челси», то «аристократы» одержали две победы с минимальным счетом 1:0, сначала обыграв ПАОК, а затем «Види».

Положение после трех туров:

1. «Челси» — 6 очков (разница мячей — 2:0).

2. ПАОК — 3 (4:2).

3. БАТЭ — 3 (3:4).

4. «Види» — 0 (0:3).

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