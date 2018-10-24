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Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

25.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В четверг, 25 октября, в Несвиже состоялось перезахоронение останков тысячи с лишним человек, которые были найдены в мае этого года на окраине города при проведении земляных работ.

На месте страшной находки начались поисковые работы с целью установления как можно более точной информации о погибших. Захоронение периода 1941 — 1942 года стало братской могилой для мирного населения, предположительно, в большинстве своем — еврейской национальности, и нескольких красноармейцев.

Сегодня останки жертв фашистского террора были со всеми почестями, в присутствии руководства района, преданы земле в братской могиле по ул. Сновской. За их души помолились священники православной и католической конфессий — клирик храма Вознесения Господня Иоанн Уханов и настоятель костела Божьего Тела, ксендз-каноник Петр Шарко, а также председатель иудейского религиозного объединения Республики Беларусь Григорий Хайтович. В память о безвинно погибших прозвучал залп из воинского оружия.

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

 

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Перезахоронение останков жертв войны прошло в Несвиже

Подробнее о мероприятии — в следующем номере «НН».

Софья ЛЮБАНЕЦ.

Фото Натальи ЕРМОШЕНКО.


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В четверг, 25 октября, в Несвиже состоялось перезахоронение останков тысячи с лишним человек, которые были найдены в мае этого года
 
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
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Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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