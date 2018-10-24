ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение поездов на Северо-Кавказской железной дороге ограничено

25.10.2018 19:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Из-за наводнения в Сочи меняется маршрут движения поездов Минск-Адлер-Минск и Калининград-Адлер, пишет tut.by.

С 25 по 28 октября продажа билетов на поезда Минск-Адлер-Минск и Калининград-Адлер будет осуществляться до станции Ростов. Как сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги, причиной тому — неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае.

Движение поездов на Северо-Кавказской железной дороге ограничено из-за проливных дождей, которые привели к затоплению железнодорожных путей, схождению оползней и повреждению мостов.

Как сообщает пресс-служба БелЖД, поезд № 302 Минск-Адлер, который отправился из Минска 23 октября, находится на станции Энем-2. Российскими железными дорогами принимаются меры по доставке пассажиров другими видами транспорта до станций назначения.


С учетом уведомления Российских железных дорог, в период с 25 по 28 октября продажа проездных документов на поезда № 302/301 Минск-Адлер-Минск, отправлением из Минска и Адлера 25 и 27 октября, а также на поезда № 359/360 Калининград-Адлер, формирования Российских железных дорог, отправлением из Калининграда 26 октября, из Адлера 25 октября, будет осуществляться до станции Ростов.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в расписании движения поездов.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за наводнения в Сочи меняется маршрут движения поездов Минск-Адлер-Минск и Калининград-Адлер, пишет tut.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД задержали за продажу оружия двух жителей Орши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика