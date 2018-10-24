С 25 по 28 октября продажа билетов на поезда Минск-Адлер-Минск и Калининград-Адлер будет осуществляться до станции Ростов. Как сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги, причиной тому — неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае.





Движение поездов на Северо-Кавказской железной дороге ограничено из-за проливных дождей, которые привели к затоплению железнодорожных путей, схождению оползней и повреждению мостов.





Как сообщает пресс-служба БелЖД, поезд № 302 Минск-Адлер, который отправился из Минска 23 октября, находится на станции Энем-2. Российскими железными дорогами принимаются меры по доставке пассажиров другими видами транспорта до станций назначения.









С учетом уведомления Российских железных дорог, в период с 25 по 28 октября продажа проездных документов на поезда № 302/301 Минск-Адлер-Минск, отправлением из Минска и Адлера 25 и 27 октября, а также на поезда № 359/360 Калининград-Адлер, формирования Российских железных дорог, отправлением из Калининграда 26 октября, из Адлера 25 октября, будет осуществляться до станции Ростов.





Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в расписании движения поездов.



