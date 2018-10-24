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МВД задержали за продажу оружия двух жителей Орши

25.10.2018 19:23 — Разное | Партизан  
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В Оршанском районе ГУБОПиК задержал торговцев оружием, сообщает belsat.eu.


Работники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали за продажу оружия двух жителей Орши. Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.

Подозреваемые 1955 и 1983 годов рождения во время сделки получили $ 1,2 тыс. За пистолет ТТ и револьвер системы Наган. Они же 4 сентября 2018 года на территории Дубровенского района продали самодельный пистолет под патроны калибра 9 мм с приспособлением для бесшумной стрельбы и пистолет «Беретта» такого же калибра.

Ранее один из задержанных был судим за торговлю людьми. Управлением Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).


В сентябре силовики изъяли у жителя Витебска автомат Калашникова, охотничье ружье «Байкал», пистолет Макарова и более 300 патронов.

Сообщается также, что ГУБОПиК в этом году привлек к уголовной ответственности ряд криминальных авторитетов в Оршанском районе.


 
Теги: Витебск
 
 
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В Оршанском районе ГУБОПиК задержал торговцев оружием, сообщает belsat.eu.
 
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