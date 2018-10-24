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«Евроопт» начнет торговлю своими акциями на Лондонской бирже

25.10.2018 19:16 — Разное | Партизан  
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Компания «Евроторг», более известная в Беларуси как «Евроопт» завершила все необходимые процедуры для вступления на Лондонскую биржу, где начнет торговлю своими акциями, сообщает belsat.eu


Фото: Vasily Fedosenko / REUTERS / FORUM

Компания «Евроторг», более известная в Беларуси как «Евроопт» завершила все необходимые процедуры для вступления на Лондонскую биржу, где начнет торговлю своими акциями.

Предварительно стоимость одной акции «Евроторг» установлена в пределах 6,95-7,95 долларов. Кроме того, в рамках IPO белорусская фирма выпустит глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании. Благодаря их реализации «Евроторг» планирует получить около 250 миллионов долларов. Итоговая стоимость акций станет известна не ранее 7 ноября, когда начнется торговля бумагами ритейла на Лондонской бирже.

IPO (Initial Public Offering – IPO) – процедура, которую должна провести каждая компания, что хочет работать на фондовом рынке. В рамках процедуры статус организации меняется – вместо частной она становится публичной, акционером компании может стать любой желающий. «Евроторг» в течение месяца завершил необходимые изменения и станет первой белорусской компанией, акциями которой торговля будет вестись на Лондонской бирже.

Стоимость белорусского компании оценена в пределах 689 — 789 миллионов долларов.




 
 
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Компания «Евроторг», более известная в Беларуси как «Евроопт» завершила все необходимые процедуры для вступления на Лондонскую биржу, где начнет торговлю своими...
 
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