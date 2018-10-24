Торопись: «срочникам» и «резервистам» обещают льготы









пишет telegraf.by Чтобы повысить мотивацию прохождения службы в Вооруженных силах страны, Министерство обороны предлагает давать льготы при поступлении в вузы и ссузы для «срочников» и «резервистов». Об этом в четверг, 25 октября, рассказал министр обороны Андрей Равков,telegraf.by





В частности, Минобороны предлагает предоставить тем, кто прошел срочную военную службу или службу в резерве, льготы при поступлении в высшие и средние специальные учреждения заведения: отдавать им преимущество при равном количестве баллов вне конкурса, наделить первоочередным правом получения жилья в общежитии, снижать для них стоимость обучения и даже доплачивать к стипендии.









Прошедшим срочную службу могут быть предоставлены льготы при трудоустройстве в организациях и предприятиях любой формы собственности, а также при поступлении на госслужбу. Кроме того, военное ведомство предлагает предоставлять молодым людям, которые уже отслужили в армии, возможность бесплатно обучаться на подготовительных курсах для поступления в вузы. Эти предложения внесены в проект изменений в Кодекс об образовании.

Ранее президент предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах, чтобы «сделать мужиками».



