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Появился сайт с правилами белорусской орфографии и пунктуации
Теперь, если кто-то сомневается, писать ли, например, букву «ў» после кавычки, то может быстро развеять свои сомнения, перейдя на сайт
Сайт построен по принципу классического учебника по белорусскому языку. Состоит из двух разделов «Орфография» и «Пунктуация», которые разбиты на параграфы. Правила сопровождаются примерами,
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Теперь, если кто-то сомневается, писать ли, например, букву «ў» после кавычки, то может быстро развеять свои сомнения, перейдя на сайт pravilna.by.
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