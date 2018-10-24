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Появился сайт с правилами белорусской орфографии и пунктуации

25.10.2018 18:46 — Разное | Партизан  
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Теперь, если кто-то сомневается, писать ли, например, букву «ў» после кавычки, то может быстро развеять свои сомнения, перейдя на сайт pravilna.by.

Сайт построен по принципу классического учебника по белорусскому языку. Состоит из двух разделов «Орфография» и «Пунктуация», которые разбиты на параграфы. Правила сопровождаются примерами, сообщила НН .


 
 
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Теперь, если кто-то сомневается, писать ли, например, букву «ў» после кавычки, то может быстро развеять свои сомнения, перейдя на сайт pravilna.by.
 
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