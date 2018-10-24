"Награда" нашла героев, которые побили минского маршрутчика

В милиции официально сообщили о задержании водителей Hyundai и Mercedes с российскими номерами, которые избили водителя маршрутки в Минске. Ими оказались 42-летний житель Ставрополя и 46-летний житель Баку, пишет НН.

Наряд ГАИ задержал и передал мужчин сотрудникам уголовного розыска Центрального РУВД г.Минска и ОМОНу.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Назначена экспертиза.







