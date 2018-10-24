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"Награда" нашла героев, которые побили минского маршрутчика
Во время задержания они ехали по трассе М1 в сторону границы.
В милиции официально сообщили о задержании водителей Hyundai и Mercedes с российскими номерами, которые избили водителя маршрутки в Минске. Ими оказались 42-летний житель Ставрополя и 46-летний житель Баку,
Наряд ГАИ задержал и передал мужчин сотрудникам уголовного розыска Центрального РУВД г.Минска и ОМОНу.
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Назначена экспертиза.
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Во время задержания они ехали по трассе М1 в сторону границы.
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