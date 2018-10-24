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Космическая красота. Объявлены победители конкурса «Астрофотограф года 2018»
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Королевская Гринвичская обсерватория
Лучшим фото признали работу фотографа из США Брэда Голдпейнта, который снял Млечный путь и Туманность Андромеды в небе над пустыней в штате Юта. Он получит в награду десять тысяч фунтов стерлингов (12,8 тысяч долларов). Остальные получат по полторы тысячи фунтов (две тысячи долларов).
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Королевская Гринвичская обсерватория выбрала победителей ежегодного международного конкурса астрономической фотографии Astronomy Photographer of the Year 2018. Сначала жюри...
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