Космическая красота. Объявлены победители конкурса «Астрофотограф года 2018»

Королевская Гринвичская обсерватория выбрала победителей ежегодного международного конкурса астрономической фотографии Astronomy Photographer of the Year 2018. Сначала жюри выбрало 25 лучших фото из 4,2 тысяч, а затем из них − девять победителей в разных категориях. Посмотрите на эти чудесные кадры.

Лучшим фото признали работу фотографа из США Брэда Голдпейнта, который снял Млечный путь и Туманность Андромеды в небе над пустыней в штате Юта. Он получит в награду десять тысяч фунтов стерлингов (12,8 тысяч долларов). Остальные получат по полторы тысячи фунтов (две тысячи долларов).