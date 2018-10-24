Что изменится с 29 октября для клиентов банков по кредитам и другим услугам?



фото: Myfin.by

О ставках по кредитам и вкладам

Для банков введен запрет на то, чтобы менять в одностороннем порядке размер процентов за пользование кредитом. Изменение проценных ставок по кредитам возможно только по соглашению сторон.

Вместе с тем отмечено, что увеличение переменной процентной ставки при увеличении базового показателя не является увеличением процентов в одностороннем порядке (к примеру, в том случае, когда ставка привязана к ставке рефинансирования ).

Введен аналогичный запрет на изменение в одностороннем порядке процентов по вкладам. Изменения допустимы только по соглашению сторон.

То есть, белорусским банкам запрещено в одностороннем порядке менять процентные ставки по кредитам и депозитам в худшую для клиента сторону.

О плате за дополнительные услуги

Вводится запрет взимать с клиента плату за предоставление информации об условиях кредитования и некоторые другие дополнительные услуги.

Банк обязан бесплатно информировать кредитополучателя об условиях кредитования в письменной форме с указанием общей суммы платежей.

В отношении дополнительных платных услуг требуется письменное согласие кредитополучателя.

Если физлицо отказывается от таких услуг, то банк должен предложить клиенту аналогичный по сумме и сроку кредит.

Также с физлица не взимается плата за рассмотрение заявления о предоставлении кредита, за открытие текущего банковского счета и зачисление на него суммы кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета.

Клиенты банков один раз в месяц могут бесплатно получать информацию о задолженности по кредитному договору.