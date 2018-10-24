ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что изменится с 29 октября для клиентов банков по кредитам и другим услугам?

25.10.2018 18:31 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Что изменится с 29 октября для клиентов банков по кредитам и другим услугам?
фото: Myfin.by

О ставках по кредитам и вкладам

Для банков введен запрет на то, чтобы менять в одностороннем порядке размер процентов за пользование кредитом. Изменение проценных ставок по кредитам возможно только по соглашению сторон.

Вместе с тем отмечено, что увеличение переменной процентной ставки при увеличении базового показателя не является увеличением процентов в одностороннем порядке (к примеру, в том случае, когда ставка привязана к ставке рефинансирования).

Введен аналогичный запрет на изменение в одностороннем порядке процентов по вкладам. Изменения допустимы только по соглашению сторон.

То есть, белорусским банкам запрещено в одностороннем порядке менять процентные ставки по кредитам и депозитам в худшую для клиента сторону.

О плате за дополнительные услуги

Вводится запрет взимать с клиента плату за предоставление информации об условиях кредитования и некоторые другие дополнительные услуги.

Банк обязан бесплатно информировать кредитополучателя об условиях кредитования в письменной форме с указанием общей суммы платежей.

В отношении дополнительных платных услуг требуется письменное согласие кредитополучателя.

Если физлицо отказывается от таких услуг, то банк должен предложить клиенту аналогичный по сумме и сроку кредит.

Также с физлица не взимается плата за рассмотрение заявления о предоставлении кредита, за открытие текущего банковского счета и зачисление на него суммы кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета.

Клиенты банков один раз в месяц могут бесплатно получать информацию о задолженности по кредитному договору.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 29 октября вступают в силу изменения в Банковский кодекс. Что нового для клиентов по кредитам, вкладам и другим услугам банков?
 
Новости дня
Новости разные
 
"Полвека не было, а теперь зачем?" В сталинках под снос на Железнодорожной делают ремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика