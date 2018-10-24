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Что изменится с 29 октября для клиентов банков по кредитам и другим услугам?
О ставках по кредитам и вкладам
Для банков введен запрет на то, чтобы менять в одностороннем порядке размер процентов за пользование кредитом. Изменение проценных ставок по кредитам возможно только по соглашению сторон.
Вместе с тем отмечено, что увеличение переменной процентной ставки при увеличении базового показателя не является увеличением процентов в одностороннем порядке (к примеру, в том случае, когда ставка привязана к
Введен аналогичный запрет на изменение в одностороннем порядке процентов по вкладам. Изменения допустимы только по соглашению сторон.
То есть, белорусским банкам запрещено в одностороннем порядке менять процентные ставки по кредитам и депозитам в худшую для клиента сторону.
О плате за дополнительные услуги
Вводится запрет взимать с клиента плату за предоставление информации об условиях кредитования и некоторые другие дополнительные услуги.
Банк обязан бесплатно информировать кредитополучателя об условиях кредитования в письменной форме с указанием общей суммы платежей.
В отношении дополнительных платных услуг требуется письменное согласие кредитополучателя.
Если физлицо отказывается от таких услуг, то банк должен предложить клиенту аналогичный по сумме и сроку кредит.
Также с физлица не взимается плата за рассмотрение заявления о предоставлении кредита, за открытие текущего банковского счета и зачисление на него суммы кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета.
Клиенты банков один раз в месяц могут бесплатно получать информацию о задолженности по кредитному договору.
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С 29 октября вступают в силу изменения в Банковский кодекс. Что нового для клиентов по кредитам, вкладам и другим услугам банков?
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