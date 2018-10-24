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Лето, нежность и бунтарство: стартует четвертый уикенд ретроспективы, посвященной столетию Бергмана
Проект «Уикенды с Бергманом» уже три недели с аншлагом демонстрирует лучшие фильмы мастера кино Ингмара Бергмана. 26, 27 и 28 октября в малом зале кинотеатра «Пионер» покажут знаменитые любовные комедии режиссера, объединенные темой «Чувства и чувствительность». Вместе с программным директором ММКФ «Лістапад» Игорем Сукмановым минчане посмотрят и обсудят «Лето с Моникой», «Урок любви» и «Улыбки летней ночи».
В последнюю пятницу октября ретроспектива приглашает на просмотр лирической киноповести о любви, нежности и бунтарстве на фоне скоротечного скандинавского лета. 26 октября лента «Лето с Моникой» (1952) расскажет о юных Монике и Харри, которые бегут из унылого Стокгольма на остров Орнё. В этом райском уголке они проводят самое счастливое лето, занимаются любовью и мечтают о семейном счастье. Но приходит осень, и героям приходится вернуться в город, к той самой реальности, от которой они столь страстно мечтали освободиться…
Показы ретроспективы проходят в рамках проекта «Лістапад.Коллекция».
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Проект «Уикенды с Бергманом» уже три недели с аншлагом демонстрирует лучшие фильмы мастера кино Ингмара Бергмана. 26, 27 и 28 октября в малом зале кинотеатра «Пионер»...
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