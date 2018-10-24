Лето, нежность и бунтарство: стартует четвертый уикенд ретроспективы, посвященной столетию Бергмана

Проект «Уикенды с Бергманом» уже три недели с аншлагом демонстрирует лучшие фильмы мастера кино Ингмара Бергмана. 26, 27 и 28 октября в малом зале кинотеатра «Пионер» покажут знаменитые любовные комедии режиссера, объединенные темой «Чувства и чувствительность». Вместе с программным директором ММКФ «Лістапад» Игорем Сукмановым минчане посмотрят и обсудят «Лето с Моникой», «Урок любви» и «Улыбки летней ночи».

В последнюю пятницу октября ретроспектива приглашает на просмотр лирической киноповести о любви, нежности и бунтарстве на фоне скоротечного скандинавского лета. 26 октября лента «Лето с Моникой» (1952) расскажет о юных Монике и Харри, которые бегут из унылого Стокгольма на остров Орнё. В этом райском уголке они проводят самое счастливое лето, занимаются любовью и мечтают о семейном счастье. Но приходит осень, и героям приходится вернуться в город, к той самой реальности, от которой они столь страстно мечтали освободиться…



Следующим вечером, 27 октября, на большом экране – первая романтическая комедия в фильмографии Ингмара Бергмана комедия «Урок любви» (1954). Марианна, устав от измен супруга, решает закрутить роман с их общим другом. Давид – покоритель женских сердец – бросает юную любовницу и устремляется в погоню за женой. Им движет не просто ревность, а жажда любви и стремление вернуть былые отношения.





Самая знаменитая любовная комедия Ингмара Бергмана на тему «войны полов» завершит четвертый уикенд 28 октября. «Улыбки летней ночи» (1955) воспевают земную чувственность и радость бытия. Действие фильма разворачивается в Швеции на заре ХХ века. Стареющий адвокат Фредрик Эгерман мечется между семейной добродетелью и мужским желанием. Он боготворит свою юную жену Анну, но втайне ищет встреч со своей бывшей возлюбленной – актрисой Дезире Армфельт. Его сына от первого брака, студента теологии Хенрика терзают другие «демоны» отчаяния: он учится на богослова, чтобы скрыть свой интерес к неискушенной мачехе. Еще один соперник Фредрика, воинственный любовник Дезире, граф Малькольм, кажется, единственный, кто не испытывает угрызений совести, заставляя страдать красавицу-жену Шарлотту. Однако и его положение победителя уязвимо. Пока мужчины состязаются друг с другом в эгоизме, чопорности и грубости, женщины решают исправить ситуацию и восстановить нарушенный баланс счастья…





А 29 октября «Уикенды с Бергманом» уйдут на каникулы. В малый зал «Пионера» проект вернется уже 16 ноября.

Показы ретроспективы проходят в рамках проекта «Лістапад.Коллекция».