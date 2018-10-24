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Британкам разрешили претендовать на любые должности в военных структурах, но не ждут от них активного участия в войнах
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британские подданные женского пола теперь смогут претендовать на должности во всех видах вооруженных сил королевства, сообщает в четверг британское издание "Гардиан".
"Женщинам будет позволено подавать заявки на все военные должности в британских вооруженных силах, в том числе в Королевской морской пехоте Великобритании", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, британские женщины отныне смогут участвовать в отборе в специализированные отделения британских войск, такие как Особая лодочная служба и Особая воздушная служба.
"В вооруженных силах не ожидают от женщин большого количества заявок на непосредственное участие в военных действиях. Эти изменения направлены на создание возможностей для представителей всех слоев общества в проявлении их талантов", - привела газета слова представителя министерства.
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Британкам разрешили претендовать на любые должности в военных структурах, но не ждут от них активного участия в войнах
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британские подданные женского пола теперь смогут претендовать на должности во всех видах вооруженных...
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