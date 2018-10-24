Британкам разрешили претендовать на любые должности в военных структурах, но не ждут от них активного участия в войнах

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британские подданные женского пола теперь смогут претендовать на должности во всех видах вооруженных сил королевства, сообщает в четверг британское издание "Гардиан".

"Женщинам будет позволено подавать заявки на все военные должности в британских вооруженных силах, в том числе в Королевской морской пехоте Великобритании", - говорится в сообщении издания.

Кроме того, британские женщины отныне смогут участвовать в отборе в специализированные отделения британских войск, такие как Особая лодочная служба и Особая воздушная служба.

"В вооруженных силах не ожидают от женщин большого количества заявок на непосредственное участие в военных действиях. Эти изменения направлены на создание возможностей для представителей всех слоев общества в проявлении их талантов", - привела газета слова представителя министерства.