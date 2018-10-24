Налоговики обещают ввести послабления для индивидуальных предпринимателей

Министерство по налогам и сборам анонсировало послабления для индивидуальных предпринимателей. В ведомстве заявили, что намерены упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП, независимо от применяемой ими системы налогообложения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

МНС предлагает предоставить ИП право отражать в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, выручку от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав по итогам операций, совершенных за день либо за месяц, только в первой части соответствующего раздела книги (в части I раздела I книги учета УСН). При этом заполнение других частей этого же раздела, как предлагается, не будет требоваться.

Из других предложений — сократить перечень информации, отражаемой налоговыми агентами в части подоходного налога с физических лиц (пункт 2 раздела II книги учета УСН), а также предоставить ИП право не вести учет кредиторской задолженности (не вести часть III раздела I книги учета УСН).

ИП также могут разрешить объединить в один раздел учет «ввозного» НДС и НДС по реализации (объединить в один раздел разделы VII и VIII книги учета УСН).

В МНС добавляют, что эти инициативы замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко обсудила на прошлой неделе с представителями общественных объединений, ИП и налоговыми консультантами.

Напомним, подготовленными изменениями в Налоговый кодекс индивидуальным предпринимателям и физлицам хотят позволить уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Организации и ИП могут рассчитывать на такие послабления в том случае, если у них затруднительное финансовое положение, а физлица — исходя из их имущественного положения или в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Главное условие для физлиц — объекты налогообложения не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

При этом в Беларуси вырастут размеры налагаемых штрафов за некоторые нарушения. С 29 октября вступают в силу изменения в законодательство об административной ответственности и порядке ведения административного процесса. Изменения затронут как физлиц, так ИП и юрлиц.