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Налоговики обещают ввести послабления для индивидуальных предпринимателей
Министерство по налогам и сборам анонсировало послабления для индивидуальных предпринимателей. В ведомстве заявили, что намерены упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП, независимо от применяемой ими системы налогообложения.
МНС предлагает предоставить ИП право отражать в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, выручку от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав по итогам операций, совершенных за день либо за месяц, только в первой части соответствующего раздела книги (в части I раздела I книги учета УСН). При этом заполнение других частей этого же раздела, как предлагается, не будет требоваться.
Из других предложений — сократить перечень информации, отражаемой налоговыми агентами в части подоходного налога с физических лиц (пункт 2 раздела II книги учета УСН), а также предоставить ИП право не вести учет кредиторской задолженности (не вести часть III раздела I книги учета УСН).
ИП также могут разрешить объединить в один раздел учет «ввозного» НДС и НДС по реализации (объединить в один раздел разделы VII и VIII книги учета УСН).
В МНС добавляют, что эти инициативы замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко обсудила на прошлой неделе с представителями общественных объединений, ИП и налоговыми консультантами.
Напомним, подготовленными изменениями в Налоговый кодекс индивидуальным предпринимателям и физлицам
При этом в Беларуси
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Министерство по налогам и сборам анонсировало послабления вдля индивидуальных предпринимателей. В ведомстве заявили, что намерены упростить порядок ведения...
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