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Игра в солдатики: эксперт рассказал о личной армии старшего сына Лукашенко
Ее костяк составляют силы специальных операций.
Снимок из открытых источников, носит иллюстративный характер
Это спецподразделения Пограничной службы, Службы охраны президента, Комитета государственной безопасности, внутренних войск, МВД и тому подобное. В Беларуси всего около десятка спецслужб, каждая из которых имеет свое боевое крыло. И все эти спецслужбы подчиняются непосредственно старшему сыну президента Беларуси Виктору Лукашенко, цитирует udf.by.
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По его словам, "силы специальных операций, лояльные Виктору Лукашенко - это около 2500-3000 человек, у которых на вооружении есть все, в частности, вертолеты и легкая бронетехника".
По мнению эксперта, если Россия попробует заслать в Беларусь небольшие группы "зеленых человечков", то лояльные старшему сыну Александра Лукашенко войска "без труда ликвидируют" диверсантов.
"Однако защитить себя в случае полномасштабного вторжения со стороны России сегодня не в состоянии даже Украина. Что уж говорить о Беларуси. Но потери России будут очень большими", - отмечает Тышкевич.
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Ее костяк составляют силы специальных операций.
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