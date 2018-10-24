Игра в солдатики: эксперт рассказал о личной армии старшего сына Лукашенко

Это спецподразделения Пограничной службы, Службы охраны президента, Комитета государственной безопасности, внутренних войск, МВД и тому подобное. В Беларуси всего около десятка спецслужб, каждая из которых имеет свое боевое крыло. И все эти спецслужбы подчиняются непосредственно старшему сыну президента Беларуси Виктору Лукашенко, цитирует udf.by.





"Апостроф" сообщил эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич. Об этом в своей публикации на ресурсесообщил эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич.





По его словам, "силы специальных операций, лояльные Виктору Лукашенко - это около 2500-3000 человек, у которых на вооружении есть все, в частности, вертолеты и легкая бронетехника".





По мнению эксперта, если Россия попробует заслать в Беларусь небольшие группы "зеленых человечков", то лояльные старшему сыну Александра Лукашенко войска "без труда ликвидируют" диверсантов.





"Однако защитить себя в случае полномасштабного вторжения со стороны России сегодня не в состоянии даже Украина. Что уж говорить о Беларуси. Но потери России будут очень большими", - отмечает Тышкевич.



