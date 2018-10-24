До конца недели ГАИ проводит акцию «Пешеход»





Отдел ГАИ Слуцкого РОВД информирует: в связи с ухудшением погодных условий, снижением видимости, в целях предупреждении происшествий с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевою транспорта и снижения травматизма с 25 по 28 октября на территории Слуцкого района проводится профилактическая акция «Пешеход». А 26 октября пройдёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Постой пешеход-тормозите колёса!».

Водители! Будьте максимально внимательны вблизи школ и других детских учебных заведений, организации, предприятии, остановок общественного транспорта, мест массового посещения людей, при проезде регулируемых, обозначенных пешеходных переходов. ГАИ рекомендует в период проведения мероприятии включать ближний свет фар при движении в светлое время суток.

Обращаясь к пешеходам, велосипедистам, возчикам гужевого транспорта, Госавтоинспекция требует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, при движении пешеходов в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы, личными действиями на дороге показываю пример остальным участникам дорожного движения!

Очень важно, чтобы каждый участник дорожного движения своевременно сообщал по телефону «102» о фактах нахождении на проезжей части и вблизи неё нетрезвых пешеходов и других лиц, создающих опасность на дорогах.