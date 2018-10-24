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До конца недели ГАИ проводит акцию «Пешеход»
25.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Отдел ГАИ Слуцкого РОВД информирует: в связи с ухудшением погодных условий, снижением видимости, в целях предупреждении происшествий с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевою транспорта и снижения травматизма с 25 по 28 октября на территории Слуцкого района проводится профилактическая акция «Пешеход». А 26 октября пройдёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Постой пешеход-тормозите колёса!».
Обращаясь к пешеходам, велосипедистам, возчикам гужевого транспорта, Госавтоинспекция требует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, при движении пешеходов в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы, личными действиями на дороге показываю пример остальным участникам дорожного движения!
Очень важно, чтобы каждый участник дорожного движения своевременно сообщал по телефону «102» о фактах нахождении на проезжей части и вблизи неё нетрезвых пешеходов и других лиц, создающих опасность на дорогах.
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