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"Я за эту команду горло перегрызу". Телеканал "Беларусь 5" снял фильм памяти Анатолия Капского

25.10.2018 20:37 — Разное | Tut.by  
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Телеканал «Беларусь 5» снял фильм памяти основателя и руководителя футбольного клуба БАТЭ Анатолия Капского. Сердце лучшего спортивного менеджера страны перестало биться 22 сентября.


Фото: fcbate.by

Своими воспоминаниями об Анатолии Капском в фильме делятся первый главный тренер БАТЭ Юрий Пунтус, бывший главный редактор газеты «Прессбол» Владимир Бережков, самый успешный белорусский футбольный наставник Виктор Гончаренко, под руководством которого в 2008 году БАТЭ впервые в своей истории пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

— Пока я здесь, пока у меня есть силы, я за эту команду горло перегрызу, — есть в фильме и такие слова Анатолия Капского.

— Бабушки по 70−80 лет говорили: «Передай Анатоличу, что мы всей деревней молимся за него и за команду, — рассказывает отец Андрей.

Фильм «А.Капский. Жизнь за мечту». Выйдет на телеканале «Беларусь 5» 31 октября 2018 года в 22.35.

Видео: «Беларусь 5»

Из своих 52 лет, отмеренных ему на этой земле, почти половину Капский отдал любимому детищу — футбольному клубу БАТЭ, который получил вторую жизнь 22 года назад благодаря Анатолию Анатольевичу и его сподвижникам.

Ушел непобежденным. Как Анатолий Капский руководил БАТЭ

Футбольная команда БАТЭ, в 1970-е трижды становившаяся чемпионом БССР среди трудовых коллективов, была возрождена весной 1996 года. С тех пор борисовчане успели 14 раз стать чемпионом страны (в том числе 12 последних лет подряд), четырежды были вице-чемпионами, еще раз — бронзовым призером. Кроме того, в коллекции борисовчан три Кубка и семь Суперкубков Беларуси. С 2008 года БАТЭ пять раз пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов, еще четырежды выступал в групповом раунде Лиги Европы. Дважды борисовчане выходили в 1/16 финала Лиги Европы.

 
 
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Своими воспоминаниями об Анатолии Капском в фильме делятся первый главный тренер БАТЭ Юрий Пунтус, бывший главный редактор газеты "Прессбол" Владимир Бережков,...
 
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