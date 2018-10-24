Латышские СМИ: поляки вербуют белорусов и украинцев для работы в Латвии

В Польше набирает обороты новый бизнес. Недавние изменения в законодательстве позволили полякам легально вербовать граждан третьих стран для работы в странах ЕС, в том числе и в Латвии. Уже «завербовано» большое число белорусов и еще большее число украинцев, пишет delfi.lv со ссылкой на Latvijas Bizness — приложение издания Latvijas Avīze.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На Украине большой уровень безработицы, и многие едут на заработки в соседнюю Польшу. Сейчас у них появилась возможность работать в других странах, как бы работая в Польше.

«Заробитчан» отправляют в длительную командировку. Зарплаты, которые им платятся, оформляются как командировочные. Это значит, пишет Latvijas Bizness, что все налоги проходят мимо бюджета Латвии. При этом увеличивается конкуренция за рабочие места, а государство теряет контроль над миграционными потоками.

В Латвии ранее утвердили перечень профессий, по которым прогнозируется значительный дефицит рабочей силы и разрешено привлекать работников из других стран. Иностранных работников можно будет привлекать по 237 профессиям в таких областях, как наука, физика, химия, математика, статистика, ИКТ, обрабатывающая промышленность, электротехника, строительство, финансовый анализ, управление рыболовецкими судами, самолетами и другие. После дискуссий с организациями медицинских работников медики были исключены из списка.

По расчетам Минэкономики Латвии, в целом страна могла бы привлечь около 300 гастарбайтеров.

При этом для гастарбайтеров дефицитных специальностей срок объявления об открытой вакансии в Латвии сокращают с месяца до 10 дней, а зарплату им должны будут платить с коэффициентом 1,2 — было 1,5. При этом рынок не открывается для дешевой рабочей силы, за исключением сезонных рабочих в сельском хозяйстве — летом яблоки собрать.

Сколько белорусов отправляется на зарботки в Латвию?

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии ранее рассказывали FINANCE.TUT.BY, что рост трудовых мигрантов из нашей страны. Так, на начало 2016 года в стране с действительным разрешением на трудовую деятельность находились 714 белоруса, 2017-го — 817, а на 1 января 2018 года — 961.

— Самые распространенные профессии: водители грузовика и тягача — 580 человек, 653 и 754 соответственно; программисты — 18, 23, 44 (данные на 1 января последних трех лет. — Прим. ред.), — рассказали в управлении по делам гражданства и миграции Латвии.

В Латвии также востребованы белорусские работники на промышленных предприятиях, в том числе пищевой. «Украинцев, белорусов можно ввозить на минимальную зарплату. Уже сейчас на предприятиях десятки, сотни таких работников», — отмечала ранее председатель совета латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре. Востребованы в Латвии также белорусские дальнобойщики.

При этом для трудоустройства белорусов в этой стране не существует каких-либо льгот, отмечают латышские службы занятости.

При этом по данным Департамента по труду и миграции МВД, в январе-сентябре 2018-го на заработки в Латвию уехал 1 человек, а за весь 2017-й — 18. Однако данные белорусской стороны по трудовым мигрантам зачастую отличаются от данных тех стран, в которые белорусы едут на заработки. К примеру, по данным министерства семьи, труда и соцзащиты Польши, в январе−июне этого года на заработки в эту страну отправилось 8495 белорусов (годом ранее — 6839 человек). А по данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в первом полугодии на заработки в Польшу уехало 1624 белоруса.