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Латышские СМИ: поляки вербуют белорусов и украинцев для работы в Латвии
В Польше набирает обороты новый бизнес. Недавние изменения в законодательстве позволили полякам легально вербовать граждан третьих стран для работы в странах ЕС, в том числе и в Латвии. Уже «завербовано» большое число белорусов и еще большее число украинцев,
На Украине большой уровень безработицы, и многие едут на заработки в соседнюю Польшу. Сейчас у них появилась возможность работать в других странах, как бы работая в Польше.
«Заробитчан» отправляют в длительную командировку. Зарплаты, которые им платятся, оформляются как командировочные. Это значит, пишет Latvijas Bizness, что все налоги проходят мимо бюджета Латвии. При этом увеличивается конкуренция за рабочие места, а государство теряет контроль над миграционными потоками.
В Латвии ранее
По расчетам Минэкономики Латвии, в целом страна могла бы привлечь около 300 гастарбайтеров.
При этом для гастарбайтеров дефицитных специальностей срок объявления об открытой вакансии в Латвии сокращают с месяца до 10 дней, а зарплату им должны будут платить с коэффициентом 1,2 — было 1,5. При этом рынок не открывается для дешевой рабочей силы, за исключением сезонных рабочих в сельском хозяйстве — летом яблоки собрать.
Сколько белорусов отправляется на зарботки в Латвию?
В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии ранее
— Самые распространенные профессии: водители грузовика и тягача — 580 человек, 653 и 754 соответственно; программисты — 18, 23, 44 (данные на 1 января последних трех лет. — Прим. ред.), — рассказали в управлении по делам гражданства и миграции Латвии.
В Латвии также востребованы белорусские работники на
При этом для трудоустройства белорусов в этой стране не существует каких-либо льгот, отмечают латышские службы занятости.
При этом по данным Департамента по труду и миграции МВД, в январе-сентябре 2018-го на заработки в Латвию уехал 1 человек, а за весь 2017-й — 18. Однако данные белорусской стороны по трудовым мигрантам зачастую отличаются от данных тех стран, в которые белорусы едут на заработки. К примеру,
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В Польше набирает обороты новый бизнес. Недавние изменения в законодательстве позволили полякам легально вербовать граждан третьих стран для работы в странах ЕС,...
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