ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латышские СМИ: поляки вербуют белорусов и украинцев для работы в Латвии

25.10.2018 20:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Польше набирает обороты новый бизнес. Недавние изменения в законодательстве позволили полякам легально вербовать граждан третьих стран для работы в странах ЕС, в том числе и в Латвии. Уже «завербовано» большое число белорусов и еще большее число украинцев, пишет delfi.lv со ссылкой на Latvijas Bizness — приложение издания Latvijas Avīze.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На Украине большой уровень безработицы, и многие едут на заработки в соседнюю Польшу. Сейчас у них появилась возможность работать в других странах, как бы работая в Польше.

«Заробитчан» отправляют в длительную командировку. Зарплаты, которые им платятся, оформляются как командировочные. Это значит, пишет Latvijas Bizness, что все налоги проходят мимо бюджета Латвии. При этом увеличивается конкуренция за рабочие места, а государство теряет контроль над миграционными потоками.

В Латвии ранее утвердили перечень профессий, по которым прогнозируется значительный дефицит рабочей силы и разрешено привлекать работников из других стран. Иностранных работников можно будет привлекать по 237 профессиям в таких областях, как наука, физика, химия, математика, статистика, ИКТ, обрабатывающая промышленность, электротехника, строительство, финансовый анализ, управление рыболовецкими судами, самолетами и другие. После дискуссий с организациями медицинских работников медики были исключены из списка.

По расчетам Минэкономики Латвии, в целом страна могла бы привлечь около 300 гастарбайтеров.

При этом для гастарбайтеров дефицитных специальностей срок объявления об открытой вакансии в Латвии сокращают с месяца до 10 дней, а зарплату им должны будут платить с коэффициентом 1,2 — было 1,5. При этом рынок не открывается для дешевой рабочей силы, за исключением сезонных рабочих в сельском хозяйстве — летом яблоки собрать.

Сколько белорусов отправляется на зарботки в Латвию? 

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии ранее рассказывали FINANCE.TUT.BY, что рост трудовых мигрантов из нашей страны. Так, на начало 2016 года в стране с действительным разрешением на трудовую деятельность находились 714 белоруса, 2017-го — 817, а на 1 января 2018 года — 961.

— Самые распространенные профессии: водители грузовика и тягача — 580 человек, 653 и 754 соответственно; программисты — 18, 23, 44 (данные на 1 января последних трех лет. — Прим. ред.), — рассказали в управлении по делам гражданства и миграции Латвии.

В Латвии также востребованы белорусские работники на промышленных предприятиях, в том числе пищевой. «Украинцев, белорусов можно ввозить на минимальную зарплату. Уже сейчас на предприятиях десятки, сотни таких работников», — отмечала ранее председатель совета латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре. Востребованы в Латвии также белорусские дальнобойщики.

При этом для трудоустройства белорусов в этой стране не существует каких-либо льгот, отмечают латышские службы занятости.

При этом по данным Департамента по труду и миграции МВД, в январе-сентябре 2018-го на заработки в Латвию уехал 1 человек, а за весь 2017-й — 18. Однако данные белорусской стороны по трудовым мигрантам зачастую отличаются от данных тех стран, в которые белорусы едут на заработки. К примеру, по данным министерства семьи, труда и соцзащиты Польши, в январе−июне этого года на заработки в эту страну отправилось 8495 белорусов (годом ранее — 6839 человек). А по данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в первом полугодии на заработки в Польшу уехало 1624 белоруса.

Читайте также
В Беларуси с 29 октября внесут изменения в Банковский кодекс. Что нужно знать клиентам банков?
В каком возрасте и с каким образованием чаще всего попадают в безработные
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше набирает обороты новый бизнес. Недавние изменения в законодательстве позволили полякам легально вербовать граждан третьих стран для работы в странах ЕС,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президентом Эфиопии впервые стала женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика