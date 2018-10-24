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Новости экономики за 25.10.2018
Новости Беларуси. Как обновленный Банковский кодекс повлияет на работу финансово-кредитных организаций нашей страны, и какие выводы сделали эксперты Всемирного банка после посещения Белорусской товарной биржи? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Как обновленный Банковский кодекс повлияет на работу финансово-кредитных организаций нашей страны, и какие выводы сделали эксперты Всемирного...
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