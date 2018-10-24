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Новости экономики за 25.10.2018

25.10.2018 21:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как обновленный Банковский кодекс повлияет на работу финансово-кредитных организаций нашей страны, и какие выводы сделали эксперты Всемирного банка после посещения Белорусской товарной биржи? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 25.10.2018

Всемирный банк готов оказать помощь Беларуси в совершенствовании системы управления госзакупками

С 29 октября белорусским банкам запрещено менять ставки по кредитам

Комиссия с переводов физлиц перестанет зависеть от объема платежа

Беларусь в 5 раз увеличила поставки продуктов питания в Китай

 
 
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Новости Беларуси. Как обновленный Банковский кодекс повлияет на работу финансово-кредитных организаций нашей страны, и какие выводы сделали эксперты Всемирного...
 
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Светлы шлях
Единство
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