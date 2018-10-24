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Всемирный банк готов оказать помощь Беларуси в совершенствовании системы управления госзакупками

25.10.2018 21:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Представители международной финансовой организации ознакомились с особенностями действующей в стране системы госзакупок, а также работой универсальной товарной биржи как оператора соответствующей электронной торговой площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый интерес у международных экспертов вызвал порядок проведения электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений, механизм определения начальной цены электронного аукциона и схема взаимодействия между организатором закупочной процедуры и ее участниками.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Представители международной финансовой организации ознакомились с особенностями действующей в стране системы госзакупок, а также работой...
 
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