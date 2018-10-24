Комиссия с переводов физлиц перестанет зависеть от объёма платежа

Новости Беларуси. Новый закон о платежных услугах стимулирует конкуренцию на рынке платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для нас, плательщиков, это выгодно снижением стоимости транзакций. Комиссия с переводов физлиц перестанет зависеть от объема платежей. На рынке платежных услуг появятся новые игроки, и здоровая конкуренция в финансовой среде сыграет на руку плательщикам.