|
Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики
Новости Беларуси. 25 октября в Минске четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линию одежды. Показ состоялся в рамках Brands Fashion Show, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увидеть воочию коллекцию собралось немало представителей бомонда и фанатов спортивного стиля.
В первых рядах была и корреспондент Анастасия Дехтяр.
Впервые сундук с коллекцией одежды четырехкратная олимпийская чемпионка приоткрыла два года назад на «Гонке легенд».
25 октября спортлуки в стиле Дарьи продемонстрировали на показе Brands Fashion Show.
В дефиле приняли участие легендарные белорусские спортсмены.
Поло, толстовки, свитшоты, леггинсы, комбинезоны, бейсболки.
Модели экипированы с головы до ног комфортными и стильными предметами гардероба.
Коллекции для мужчин и женщин, аскетичные принты.
Подчеркивается и принадлежность к бренду – на футболках силуэты и портреты биатлонистки.
Такая промо-продукция явно порадует фанатов и ЗОЖников.
Ирина Николаева, организатор показа Brands Fashion Show:
Звезда мирового биатлона и не только по свидетельствам папарацци предпочитает в повседневности спортивный стиль.
Ее личный мust have уходящего сезона – хлопковый комбинезон DaDo.
Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Вердикт мировых модных заговорщиков таков: интерес к спортивной стилистике ощутимо возрос, и в 2018-2019 году модницы будут чаще отдавать предпочтение отдельным элементам, позаимствованным из профессиональной одежды спортсменов.
Учитывая мировые модные веяния и белорусскую приверженность к спортстайлу, линейка одежды получилась актуальной.
Любовь Черкашина, призер Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Беларуси:
Надежда Скардино, чемпион Олимпийских игр-2018 по биатлону:
В зале модного показа – вип-публика. Ведь спорт теперь в нашей стране связывает не только атлетов: политики, чиновники, бизнесмены выходят на пробежки, велопрогулки и лыже-роллерные трассы.
Спортивным быть модно уж точно во всех смыслах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 октября в Минске четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линию одежды. Показ состоялся в рамках Brands...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)