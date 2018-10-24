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Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

25.10.2018 20:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 октября в Минске четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линию одежды. Показ состоялся в рамках Brands Fashion Show, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Увидеть воочию коллекцию собралось немало представителей бомонда и фанатов спортивного стиля.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

В первых рядах была и корреспондент Анастасия Дехтяр.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Впервые сундук с коллекцией одежды четырехкратная олимпийская чемпионка приоткрыла два года назад на «Гонке легенд».

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

25 октября спортлуки в стиле Дарьи продемонстрировали на показе Brands Fashion Show.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

В дефиле приняли участие легендарные белорусские спортсмены.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Поло, толстовки, свитшоты, леггинсы, комбинезоны, бейсболки.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Модели экипированы с головы до ног комфортными и стильными предметами гардероба.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Коллекции для мужчин и женщин, аскетичные принты.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Подчеркивается и принадлежность к бренду – на футболках силуэты и портреты биатлонистки.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Такая промо-продукция явно порадует фанатов и ЗОЖников.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Ирина Николаева, организатор показа Brands Fashion Show:
Даша, вдохновившись своими наградами, решила, по ее словам, проложить мост между собой и своими болельщиками, создав коллекцию спортивной одежды, которая призвана вдохновлять людей на движение, вдохновлять работать над собой, вдохновлять вести здоровый образ жизни.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Звезда мирового биатлона и не только по свидетельствам папарацци предпочитает в повседневности спортивный стиль.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Ее личный мust have уходящего сезона – хлопковый комбинезон DaDo.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Некоторые из представленных моделей отшивались буквально за пару минут до начала показа, поэтому протестированы в движении еще не были. Но все спортсмены остаются довольны и тестируют, можно сказать, прямо с пылу с жару.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Вердикт мировых модных заговорщиков таков: интерес к спортивной стилистике ощутимо возрос, и в 2018-2019 году модницы будут чаще отдавать предпочтение отдельным элементам, позаимствованным из профессиональной одежды спортсменов.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Учитывая мировые модные веяния и белорусскую приверженность к спортстайлу, линейка одежды получилась актуальной.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Любовь Черкашина, призер Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Беларуси:
На показе была в этом замечательном платье. Оно немножко тепленькое, что мне очень нравится. Оно очень спортивное. В принципе, это и есть то крутое направление, которого, может быть, нам не совсем хватало.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Надежда Скардино, чемпион Олимпийских игр-2018 по биатлону:
Очень хорошее качество, и рисунок красивый. Поэтому я думаю, что, может быть, в ближайшем будущем наша команда будет выходить уже в костюмах Дарьи Домрачевой.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

В зале модного показа – вип-публика. Ведь спорт теперь в нашей стране связывает не только атлетов: политики, чиновники, бизнесмены выходят на пробежки, велопрогулки и лыже-роллерные трассы.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Спортивным быть модно уж точно во всех смыслах.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 октября в Минске четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линию одежды. Показ состоялся в рамках Brands...
 
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