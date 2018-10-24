"Частичка меня". Домрачева впервые представила собственную линейку одежды в формате модного показа

В fashion-среде презентацию новой коллекции одежды от четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, которая ранее не представляла свой бренд в рамках модных фестивалей, назвали «подиумным дебютом». Он состоялся в первый день показов на Brands Fashion Show 25 октября в Falcon Club.





Секция Домрачевой получила название Sport Fashion Show by Darya Domracheva. Ее посетили премьер-министр Беларуси и председатель федерации футбола Сергей Румас, глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, бывший председатель Наблюдательного совета хоккейного минского "Динамо" Юрий Бородич.

В показе одежды приняли участие именитые спортсмены. Среди них Надежда Скардино, Александра Саснович, Мелитина Станюта, Любовь Черкашина, Максим Недосеков, Екатерина Вандарьева, Сергей Долидович, Марина Гончарова, Татьяна Дроздовская, Ксения Санкович, Екатерина Галкина, Светлана Сахоненко, Сергей Новиков, Светлана Куделич и Виктория Ганиева. Дарья вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом появилась на подиуме в завершении показа.

— Идея коллекции в том, чтобы вдохновлять на движение, — рассказала Даша. — Очень важно выходить на тренировку в хорошем настроении. Когда ты красиво одет и когда чувствуешь, что на тебе что-то от олимпийского чемпиона, тогда, наверное, появляется дополнительная энергия.



































Заниматься выпуском и продажей одежды и сувениров под личным брендом Домрачева стала во время паузы в карьере, вызванной беременностью, то есть «около трех лет назад, когда мы организовывали первую „Гонку легенд“ в Раубичах».

— Мне захотелось выстроить своеобразный мостик между мной и болельщиками, чтобы у людей появилась возможность получить частичку меня, — пояснила чемпионка. — Много людей поддерживало меня все эти годы через экраны телевизоров, кто-то приезжал на этапы Кубка мира, что для меня очень ценно и важно.





В итоге в конце 2016 года Дарья открыла интернет-магазин. Вся представленная в нем продукция произведена в Беларуси, что было крайне важно для Домрачевой при создании проекта.

— Это условие не нарушено?

— Вся коллекция, которая была представена сегодня, произведена именно в Беларуси.

— На каких предприятиях? С кем вы сотрудничаете?

— С предприятиями хорошими, — не уточнила Дарья.













Напомним, что в межсезонье Дарья Домрачева объявила о завершении профессиональной карьеры , что случилось вскоре после ухода из спорта ее мужа, восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена. Биатлонисты воспитывают двухлетнюю дочь Ксению, а в декабре выступят в Рождественской гонке, которая ежегодно проходит в немецком Гельзенкирхене.