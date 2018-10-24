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"База проституток". Милонов потребовал закрыть Tinder и идти в загсы

25.10.2018 21:04 — Разное | UDF  
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Коллаж © L!FE. Фото: © Pixabay © Tati Tata
По словам парламентария, он лично убедился в развратности многих пользователей сервиса, создав там фальшивый аккаунт.

Сайты знакомств должны быть открыты при загсах, а Tinder и подобные ему ресурсы должны быть ликвидированы. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он напомнил, что сам предлагал блокировать данные сервисы.

— Это моя инициатива, а не Тамары Плетнёвой, она её повторила только, я ещё полгода назад предложил, если не больше. Вот эти вот базы для промискуитета, для сводников и проституток надо ликвидировать. Потому что это не сайты знакомств, а, по сути дела, легально существующие каталоги с проститутками, — заявил парламентарий.

Милонов рассказал, что он с соратниками даже проводил эксперимент, в рамках которого создал в Tinder аккаунт. По его словам, после регистрации к нему посыпалось множество объявлений от проституток с соответствующими расценками. При этом серьёзные предложения о знакомстве для дальнейшего образования семьи не поступало.

Напомним, что в прошлом году Виталий Милонов попросил Роскомнадзор запретить онлайн-ресурсы для знакомств, назвав их ямами с кипящей проституцией.

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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По словам парламентария, он лично убедился в развратности многих пользователей сервиса, создав там фальшивый аккаунт.
 
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