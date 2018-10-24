"Дайте $100, пусть спит где хочет". Первый вице-премьер критикует командировочные, чеки и госаренду

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«Дело не в бумажке, а в сути»

«Неэффективно сдавать госимущество в аренду на протяжении десятка лет»

Сразу скажем, что бизнес-сообщество единогласно одобрило проект нового Налогового кодекса на 2019 год. Руководители Минфина, МНС и бизнес в унисон заявили, что остались довольны проделанной совместной работой по корректировке НК в условиях временного цейтнота.Глава группы «Санта»констатировал, что не были решены вопросы с курсовыми разницами, инвестиционным вычетом и так далее. Хотя он признал, что проделанная работа достойна похвалы. Вместе с тем бизнесмен призвал не останавливаться на достигнутом и выразил надежду, что в ближайший год будет продолжена работа по совершенствованию НК. Хотя вроде бы введен трехлетний мораторий на изменение налоговой политики.— парировалНа одном моменте остановились подробно. Речь шла о повышающих коэффициентах к ставке земельного налога и налога на недвижимость. Как отметила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского— сказала Тарасевич. Сохранение повышающих коэффициентов на уровне 2,5 для субъектов хозяйствования достаточно ощутимо.— отметила она и предложила рассмотреть вопрос о снижении повышающего коэффициента хотя бы до 2.Александр Турчин поддержал Жанну Тарасевич в этом вопросе.добавил он.Первый вице-премьер также возмутился существующим порядком выплат командировочных. По его словам, система должна упроститься.— заявил Турчин. — Есть позиция правительства, есть поручение Министерству финансов,Послушайте, но ведь оплата прошла по безналу, есть штамп в паспорте и так далее. Те же суточные. Завтрак — минус 30% от командировочных, обед — минус 70%. Какие-то странные подходы неизвестно для каких целей предусмотрены.А сколько возбуждается уголовных дел по этому поводу. Например, водителю дали командировочные, он поехал, переночевал в кабине машины, а в гостинице взял «цетлик», что там переночевал. Провели по бухгалтерии. Затем приходят правоохранительные органы, возбуждается уголовное дело, мол, мошенничество. Зачем это делается? Отдайте вы ему эти 100 долларов, пусть где хочет, там и спит. В машине, в гостинице, еще где-то. Сколько последствий несут эти странные нормы, просто диву даешься.Первый вице-премьер пообещал приложить максимум усилий, чтобы в части командировочных «все было просто и понятно».Не обошли стороной и работу индивидуальных предпринимателей. Директор компании «Светлогорский деловой партнер» Жанна Рогова сказала, что предложенные изменения в НК не могут существенно улучшить работу ИП. Ряд вопросов в этом документе не отражается. Самый болезненный момент — это наличие у ипэшников первичных учетных документов на ввозимый товар, приобретенный в России за наличный расчет. В частности, онлайн-чеки. Существует проблема получения у российских контрагентов надлежащим образом оформленных документов.Турчин высказал мнение, что «сегодня эти чеки абсолютно не нужны». Товар и так ввозится по товарно-транспортной накладной.Глава «Конте Спа»не согласился с таким подходом. Он высказался за равные условия для всех субъектов хозяйствования. Бизнесмен считает, что без чека это будет нелегальная продукция.На взгляд министра по налогам и сборам, ипэшники немного спекулируют на теме чеков.Еще одна дискуссионная тема — это имущественные отношения. Александр Турчин также возглавляет рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящего в государственной собственности. Новая структура наделена правом вносить в госорганы предложения о продаже имущества и инициировать привлечение к ответственности должностных лиц за необоснованные отказы в подобных сделках. Если держатель такого имущества обоснует его сохранение на балансе, рабочая группа будет контролировать дальнейшее использование площадей.пояснил сегодня Турчин.Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин отметил, что в настоящее время значительный потенциал быстрого роста производства продукции имеется у частных компаний, арендующих длительное время помещения и имеющих устойчивые рынки сбыта продукции.— отметил он.По оценке экспертов выкуп в собственность длительное время арендуемых производственных помещений позволит этим предприятиям увеличить в течение ближайших двух лет выпуск продукции на 30−40%. Важнейшим условием обеспечения такого роста является правовое обеспечение выкупа арендуемых помещений с рассрочкой до 5 лет, так как разовое изъятие оборотных средств на выкуп приведет к их нехватке и явится сдерживающим фактором для роста объемов производства, отметил Калинин.Стоит сказать, что идея о приоритетной продаже госимущества арендатору была законодательно оформлена директивой № 4 еще в 2010 году, но так и не была реально внедрена в жизнь. Дело в том, что госкомпании не заинтересованы в распродаже своей собственности, потому что это позволяет получать стабильный доход. С другой стороны, такие сделки, особенно если будут происходить в рассрочку, могут вызвать претензии со стороны контролирующих органов. Подобные моменты планируется дополнительно отработать в ближайшее время, чтобы более эффективно задействовать госсобственность.